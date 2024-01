Kwestia zarobków Joanny Kurskiej w TVP stała się tematem publicznej debaty. Od kilku dni w sieci huczy o tym, że żona byłego prezesa TVP, Jacka Kurskiego, miała zarabiać miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych. Joanna Kurska przerwała milczenie i nie ukrywając swojego oburzenia, podała stawki swojego wynagrodzenia za czasów pracy w TVP.

Jak wyliczył serwis Onet, Joanna Kurska w 13 miesięcy pracy w TVP miała zarobić 1 mln 532 tys. zł. Oznaczałoby to, że średnio za miesiąc zarabiała 117 tys. zł. Kolosalne zarobki Joanny Kurskiej stały się tematem dyskusji. Żona Jacka Kurskiego postanowiła wydać oświadczenie w kwestii swojego wynagrodzenia pobieranego w trakcie pracy w TVP.

Zobacz także: Joanna i Jacek Kurscy pogrążeni w rozpaczy: "Nie możemy się otrząsnąć"

Joanna Kurska postanowiła publicznie przedstawić stawki swojego wynagrodzenia nie tylko dyrektor programowej TVP ale również producent "Pytania na śniadanie":

Dodała także, że za dodatkową funkcję dyrektora marketingu TVP nie dostawała dodatkowej pensji:

Co więcej wraz z funkcją dyrektora programowego pełniłam obowiązki dyrektora marketingu TVP, za co nie pobierałam żadnego dodatkowego wynagrodzenia, czyli byłam podwójnym dyrektorem na jednej pensji.

Co więcej wraz z funkcją dyrektora programowego pełniłam obowiązki dyrektora marketingu TVP, za co nie pobierałam żadnego dodatkowego wynagrodzenia, czyli byłam podwójnym dyrektorem na jednej pensji.

Zobacz także: Joanna Kurska spakowała walizki i wyjechała z córką. Żona Jacka Kurskiego pokazała wymowne zdjęcie

Żona Jacka Kurskiego wyliczyła także, ile wynosiły jej zarobki jako producent "Pytania na śniadanie"