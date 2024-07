Głównym objawem zwyrodnienia stawu kolanowego jest ból, który początkowo towarzyszy nam w czasie ruchu. Z czasem, gdy zmiany zwyrodnieniowe stają się coraz większe, ból jest odczuwany także podczas odpoczynku. Nieleczone zwyrodnienie kolan może z czasem nawet całkowicie uniemożliwić chodzenie.

Objawy towarzyszące zwyrodnieniu kolan

Odczuwanie bólu to nie jedyny objaw zwyrodnienia kolan. Inne objawy, które towarzyszą przedwczesnemu zużywaniu się tkanki tworzącej staw to między innymi:

odczuwanie sztywności stawu: objaw ten można dostrzec po dłuższym siedzeniu, staniu lub przebywaniu w jednej pozycji;

skrzypienie w kolanie: słyszalne dźwięki skrzypienia podczas wykonywania ruchów mogą świadczyć o nieprawidłowościach w stawie;

odczuwanie osłabienia;

trudności z chodzeniem, klękaniem, kucaniem i ogólne utrudnienie sprawności fizycznej kończyn dolnych;

zaobserwowanie torbieli w dole podkolanowym;

zmniejszenie się objętości mięśni po stronie nogi, w której występuje zwyrodnienie stawu kolanowego;

uporczywy ból.

Czym grozi choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego?

Zwyrodnienie kolana jest schorzeniem nieuleczalnym. Nie można odbudować zniszczonego stawu w takim stopniu, aby powrócił on do swojego pierwotnego stanu. Można za to doprowadzić do zahamowania postępu zmian zwyrodnieniowych oraz załagodzić ból, który im towarzyszy.

Jeśli zbagatelizujemy objawy zwyrodnienia stawu kolanowego i zrezygnujemy z leczenia pod okiem specjalisty, objawy wymienione powyżej mogą się nasilić. Z czasem może to prowadzić nawet do całkowitej degeneracji stawu kolanowego i tym samym uniemożliwi samodzielne poruszanie się. Niewykluczone, że takie zaniedbanie może doprowadzić do konieczności założenia protezy stawu kolanowego lub stabilizatora, który ułatwi chodzenie.

