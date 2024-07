Są dwa główne typy zwichnięcia stawu łokciowego: zwichnięcie nawracające oraz jednorazowe na skutek mechanicznego uszkodzenia stawu. Urazy pierwszego typu są proste do nastawienia a powstają na skutek choroby. Zwichnięcia drugiego typu natomiast objawiają się ostrym bólem, opuchlizną i nienaturalnym kształtem rannej ręki.

Choroba i wypadek – przyczyny i rodzaje zwichnięć stawu łokciowego

Zwichnięcia łokcia mogą być nawykowe. Przypadłość ta polega na tym, że urazy łokcia powtarzają się. Nie muszą mieć konkretnej przyczyny, zwykle są bezbolesne. Specjaliści uważają, że ten rodzaj zwichnięć stawu łokciowego jest skutkiem źle leczonego urazu łokcia w przeszłości. Natomiast najczęstszym i pierwotnym rodzajem zwichnięć łokcia jest zwichnięcie spowodowane urazem mechanicznym.

Dzieli się ono na cztery grupy:

zwichnięcie tylne,

zwichnięcie tylno-boczne,

zwichnięcie boczne,

zwichnięcie przednie.

Zdecydowana większość urazów tego typu to zwichnięcia tylne. Powstają, gdy np. upadając, podpieramy się wyprostowaną ręką, próbując zamortyzować uderzenie. Częste jest również zwichnięcie tylno-boczne, w tym wypadku torebka stawowa ulega rozerwaniu, uszkodzone zostaje też więzadło poboczne.

Ból, obrzęk i nienaturalny wygląd ręki – objawy zwichnięcia łokcia

Zwichnięty staw łokciowy boli i szybko puchnie. Jeśli ból umożliwia poruszanie ręką, odczuwalna będzie niestabilność stawu. Widocznym objawem zwichnięcia stawu łokciowego jest również zniekształcenie zarysu stawu. Podczas urazu może dojść do uszkodzenia nerwów lub naczyń krwionośnych. Jeśli dłoń poszkodowanego jest zimna i ma biały albo fioletowy kolor, to doszło do uszkodzenia tętnicy. Natomiast jeśli chory nie jest w stanie poruszyć ręką bądź jej częścią, to oznaka tego, że ucierpiały nerwy. Uraz nerwu łokciowego objawia się też mrowieniem rozchodzącym się od przedramienia aż do małego palca dłoni. Siniak na zwichniętym łokciu oznacza uszkodzenie więzadeł. Każdy uraz powinien zostać zbadany przez lekarza i prześwietlony, a następnie nastawiony i usztywniony.