Dariusz Wardziak zdobył rozgłos jako "Darek Stolarz" w programach Doroty Szelągowskiej. Zobaczyć mogliśmy go m.in. w: "Totalne remonty Szelągowskiej”, „"Dorota was urządzi”, "Darek solo” czy "Polowanie na mieszkanie”. Sama Szelągowska wyraźnie ceniła jego pracę i miała z nim świetny kontakt. Mimo to pod koniec 2024 roku poinformował, że odchodzi z programów remontowych TVN. Nie zniknął jednak z ekranów, bo zaraz potem wyszło na jaw, że zobaczymy go w "Nasz nowy dom". Oprócz tego sympatycy mogą śledzić jego losy i pomysły na Instagramie. Tam też właśnie pochwalił się drugą połówką.

"Darek Stolarz" prawi o pielęgnowaniu miłości

Jak powszechnie wiadomo, zbliżają się Walentynki, podczas których wiele par szczególnie okazuje sobie miłość. Tymczasem "Darek Stolarz" postanowił zwrócić uwagę internautów na fakt, że pielęgnowanie uczucia jest ważne przez cały rok, a nie tylko 14 lutego. Z tej okazji pokazał zdjęcie z piękną żoną i przyznał:

Kochani ja wiem, że Walentynki są 14 lutego, ale przypominamy, że pielęgnowanie związku nie wymaga dat i specjalnych dni. Potrzebuje szczypty chęci i ogromu miłości każdego dnia

Dalej "Darek Stolarz" nie ukrywał, że w ciągu wspólnie spędzonych z ukochaną lat, zdarzyło im się stawić czoła trudnościom. Dzięki jednak zaangażowaniu obu stron, z problemów wychodzili jeszcze silniejsi.

My wam to mówimy. Ludzie, którzy spotkali się gdzieś na świecie i przezwyciężyli wszystkie trudności, by tak wyglądać i się czuć po 19 latach

Internauci docenili słowa "Darka Stolarza"

W komentarzach jak zawsze zapanował zachwyt. Wielu odbiorców przyznało rację Darkowi, a także nie szczędzili komplementów pod adresem pary.

Piękni wy

Niech każdy dzień będzie niepowtarzalny, najważniejsze wspierać się i szanować każdego dnia

Najlepszego pani Darku. Najważniejsze, to trafić na bratnią duszę

Historia małżeństwa "Darka Stolarza"

Dariusz Wardziak, znany również jako "Darek Stolarz", to polski stolarz i projektant mebli z wieloletnim doświadczeniem. Zyskał popularność dzięki współpracy z Dorotą Szelągowską w programach telewizyjnych. Jest też aktywny w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoją pasją i inspiruje widzów do tworzenia własnych projektów.

Prywatnie od 16 lat jest szczęśliwie żonaty z Katarzyną, jednak parą są nieco dłużej. Ukochana "Darka Stolarza" nieczęsto pojawia się na jego Instagramie. Gdy już to robi, możemy zobaczyć, że małżeństwo często spędza czas na wspólnych podróżach. Tworzą szczęśliwy związek i są przykładem prawdziwej miłości. Pod koniec 2024 roku Dariusz poinformował, że został dziadkiem, co uznał za najważniejsze wydarzenie minionego roku.

"Darek Stolarz" i Katarzyna cenią sobie wspólne chwile, zarówno podczas podróży, jak i w codziennym życiu, co niekiedy dokumentują na swoich profilach w mediach społecznościowych.

