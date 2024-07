Zioła ojca Klimuszki dostępne są w saszetkach, w postaci tabletek i nalewek. Różnorodne mieszanki pomagają w leczeniu chorób skóry, wspomagają pamięć i koncentrację, stosowane są w chorobach układu krążenia. Największą popularnością cieszą się jednak zioła ojca Klimuszki na odchudzanie.

Czym są zioła ojca Klimuszki

Ojciec Klimuszko urodził się w 1905 roku, a zmarł w 1980 r., był franciszkaninem, a przy tym jasnowidzem i zielarzem. Skomponował ponad sto rodzajów mieszanek ziołowych, które pomagają na różne schorzenia i dolegliwości: od ziół wspomagających odporność po zioła na zdrowe, mocne włosy czy popularne zioła przyspieszające odchudzanie. Według pozostawionych przez niego receptur do dzisiaj produkowane są preparaty ziołowe firmowane jego nazwiskiem. W sprzedaży dostępne są zarówno zioła do przyrządzania naparów, nalewki lecznicze oraz tabletki z wyciągiem z ziół.

Co wchodzi w skład ziół na odchudzanie ojca Klimuszki?

Składnikami mieszanki ojca Klimuszki na odchudzanie są zioła, które dają uczucie sytości, a przy tym wspomagają proces trawienia. Nalezą do nich: siemię lniane, owocnia fasoli, skrzyp polny, korzeń lubczyku, mniszek lekarski (ziele i korzeń), krwawnik oraz kwiat hibiskusa. Zioła te działają też moczopędnie, dzięki czemu ułatwiają wydalanie z organizmu toksyn, wspomagają również pracę wątroby i stymulują wydzielanie żółci. Osłaniają przy tym żołądek.

Jak stosować zioła ojca Klimuszki, żeby schudnąć?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że zioła ojca Klimuszki są tylko uzupełnieniem kuracji odchudzającej. Nie pomogą osobom, które nie zrezygnują z jedzenia zbyt dużej liczby produktów zawierających nasycone tłuszcze i proste cukry, dostarczające tzw. pustych kalorii. Podstawą kuracji odchudzającej musi być zmiana diety oraz zwiększenie wysiłku fizycznego, np. regularne wykonywanie ćwiczeń, bieganie, pływanie.

To, jak należy stosować zioła ojca Klimuszki, zależy również od ich postaci. Zioła w saszetkach należy parzyć przez ok. 10 minut w szklance gorącej wody. Taki napój należy pić 3 razy dziennie na 20 minut przed posiłkami. Zioła w formie napoju należy natomiast pić przed posiłkami w ilości ok. 15 ml jednorazowo. Z taką samą częstotliwością należy przyjmować tabletki: 3 razy dziennie, na ok. 20 minut przed posiłkiem, popite ok. 200 ml wody. Kuracja powinna trwać przynajmniej przez 8 tygodni.