Choć Agnieszka Kotońska przeszła swoją wielką metamorfozę już parę lat temu, to jednak w dalszym ciągu temat jej odchudzania budzi wielkie zaciekawienie wśród internautów. Niektórzy wręcz nie mogą uwierzyć, że tak ogromna zmiana to efekt wyłącznie diety i ćwiczeń i zarzucają gwieździe "Gogglebox", że poddała się operacjom plastycznym. W rozmowie z naszą reporterką Agnieszka Kotońska zdradziła całą prawdę na ten temat.

"Gogglebox": Agnieszka Kotońska o swojej metamorfozie

Agnieszka Kotońska w rozmowie z nami przyznała wprost, że nadprogramowe kilogramy wynikały u niej z niezdrowego trybu życia. Jak przyznała nam gwiazda "Gogglebox", swoje wszystkie smutki i problemy po prostu zajadała.

- Jadłam niezdrowo, żyłam niezdrowo i to wszystko powodowało u mnie takie kompulsywne objadanie. Można powiedzieć, że moje żale chowałam w lodówce i tam się objadałam - przyznała Agnieszka Kotońska w rozmowie z naszą reporterką, Urszulą Grabowską.

Co zatem sprawiło, że w pewnym momencie gwiazda "Gogglebox" postanowiła wziąć się za siebie i zmotywowała do działania? Jak się okazało, był to trzycyfrowy wynik na wadze.

- Ja już na wadze miałam trzycyfrowy wynik, 106 kilogramów. [...] W pewnej chwili sobie powiedziałam, że jeżeli nie ruszę z kopyta właśnie tu i teraz, to zostanę w tej samej wadze, co jestem i tylko ta waga pójdzie do przodu - dodała.

W jakim czasie schudła Agnieszka Kotońska, ile udało jej się zrzucić i czy gwiazda "Gogglebox" poddała się jakimś operacjom plastycznym? Wszystkich szczegółów na ten temat dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

