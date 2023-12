Krzysztof Ibisz jest łakomym kąskiem dla paparazzi i nic dziwnego, że fotoreporterzy śledzą każdy jego krok. Ostatnio przyłapali prezentera w jednym z popularnych sklepów z biżuterią. Krzysztof Ibisz na miejscu spotkał się ze swoją żoną i razem wybierali biżuterię. Sądzicie, że para wybierała prezent świąteczny? Zobaczcie wszystkie zdjęcia!

Krzysztof Ibisz wybiera z żoną biżuterię

Krzysztof Ibisz został przyłapany w centrum Warszawy w sklepie z biżuterią, który uwielbia większość gwiazd polskiego show-biznesu. Dziennikarz i gwiazdor Polsatu w drodze do jubilera miał dokonały humor, a na miejscu spotkał się z żoną Joanną Kudzbalską. Była modelka chętnie przeglądała biżuterię w kolejnych gablotach i nie ukrywała uśmiechu. Być może żona Krzysztofa Ibisza znalazła to, czego poszukiwała. Para spędziła w sklepie całkiem sporo czasu i wiele wskazuje na to, że zakupy były udane, a Joanna Kudzbalska opuściła sklep z kwiatami. Koniecznie obejrzyjcie zdjęcia w galerii.

