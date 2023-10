Anna Lewandowska podzieliła się nowinami. Robi to z myślą o dzieciach. Żona Roberta Lewandowkiego opublikowała post, w którym podzieliła się wieściami i szczegółami nowego wyzwania:

Internauci są zachwyceni.

Niedawno Anna i Robert Lewandowscy świętowali urodziny córek. Mimo ogromnych zajętości zawodowych sportowcy znajdują czas dla dzieci. Pomagają im rozwijać pierwsze zainteresowania. Nie jest tajemnicą, że dziewczynki odziedziczyły po rodzicach również zamiłowanie do sportu i aktywnego spędzania czasu.

Trenerka nie od dziś dba również sport w życiu innych dzieci. Anna Lewandowska ogłosiła nowinę mającą związek z jej działalnością zawodową: żona Roberta Lewandowskiego dołączy do Rady Sportowców Fundacji 4F Pomaga. To organizacja charytatywna, która pomaga dzieciom i młodzieży.

- Jak wiecie od lat namawiam dzieci i młodzież do aktywności fizycznej ⚽????????

I dlatego po raz kolejny dołączyłam do Rady Sportowców Fundacji 4F Pomaga. Posłuchajcie, co fajnego robimy dla dzieci i kibicujcie nam w naszych działaniach ???? - ogłosiła Anna Lewandowska.