"Hotel Paradise 6": Ewelina ostro o innych uczestnikach: "Najchętniej to bym rozwaliła wszystkie te pary"

Ewelina Puzio, która niedawno dołączyła do szóstej edycji "Hotelu Paradise", na początku wydawała się niegroźnym graczem. Może jednak namieszać! "Każdy mnie wkurza" - powiedziała.

Najnowsza edycja "Hotelu Paradise" wzbudza coraz więcej emocji wśród widzów. Za nami Rajskie rozdanie i przetasowanie uczestników. Wygląda na to, że to dopiero początek wrażeń, ponieważ Ewelina Puzio, która niedawno dołączyła do ekipy show, odkryła karty. Ktokolwiek myślał, że nowa uczestniczka będzie bezpiecznym graczem, grubo się mylił. Dziewczyna pokazała pazury i zadeklarowała spisek. Przyznała, że pozostali działają jej na nerwy i zamierza wprowadzić trochę chaosu!

"Hotel Paradise 6": Ewelina zapowiedziała, że będzie bezwzględna. "Przyjaźnie mnie w ogóle nie ruszają"

Po Rajskim rozdaniu Wiktoria odpadła z "Hotelu Paradise". Bez szwanku przez ostatni odcinek przeszła Ewelina, która wylosowała immunitet i wybrała Grześka. Wszystko wskazuje na to, że uczestniczka w najbliższym czasie planuje ustawić show pod siebie. Trudno się dziwić. W końcu nie jest to jej pierwszy program. Wcześniej wzięła udział w odświeżonej wersji "Big Brothera". W najnowszym odcinku dowiadujemy się, że dziewczyna nie ma dobrych zamiarów wobec pozostałych uczestników.

W tym momencie to tak naprawdę każdy mnie wkurza po trochu. Tych ludzi to ja rozgryzłam już chyba po pierwszym dniu. Myślicie, że czemu ja się tak wtapiam w tę fantastyczną grupę? Tylko po to, żeby tu przetrwać. Ale ja najchętniej to bym rozwaliła wszystkie te pary tu - ujawniła.

Wygląda na to, że Ewelina już obmyśla spisek. Dała jasno do zrozumienia, że nie będzie miała skrupułów, by wystawić innych uczestników, a nawiązane w randkowym show przyjaźnie nie mają dla niej najmniejszego znaczenia.

Gra aktorska jest super do przećwiczenia, zwłaszcza na żywo i 24 godziny na dobę. Po drugie ja nie jestem słabym człowiekiem i mnie te przyjaźnie w ogóle nie ruszają w tym domu - stwierdziła.

Internauci nie mają już wątpliwości co do tego, że już niedługo w "Hotelu Paradise" może zrobić się naprawdę ostro. Przeczuwają, że przyczyni się do tego Ewelina, która uśpiła czujność innych uczestników.

Grzesiu ma konkurencje. Niby taka niepozorna jest ta Ewelinka, ale namiesza tam im bardzo. To taki kret

Ona jest dobrym graczem i tylko udaje - czytamy w komentarzach

Myślicie, że Ewelina rzeczywiście namiesza?

