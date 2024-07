Zdrowy omlet wytrawny może zawierać warzywa i mięsne dodatki. Danie jest świetnym pomysłem na śniadanie, szybki obiad, czy kolację. Omlet wytrawny przygotujesz w niecałe 30 minut.

Składniki:

3 jajka,

6 łyżek mąki,

2-3 łyżki oliwy z oliwek,

1/3 szklanki mleka,

2 pomidory,

5-6 pieczarek,

rukola,

ser żółty,

1 cebula,

sól,

pieprz,

curry,

koperek,

przecier pomidorowy lub sos czosnkowy.

Sposób przygotowania:

Rozbij jajka w ten sposób, by oddzielić białka od żółtek. Następnie białka połącz ze szczyptą soli i ubij na sztywną pianę. Do osobnego naczynia przelej żółtka, 1/3 szklanki mleka, mąkę i oliwę z oliwek. Całość dokładnie wymieszaj do uzyskania jednolitej, gęstej konsystencji i dodaj do niej białka. Kolejno na rozgrzaną oliwą z oliwek patelnię wylej ¼ ciasta i rozprowadź drewnianą łyżką równomiernie. Omlet smaż na średnim ogniu z obu stron, tak by wierzchnia warstwa była lekko zarumieniona.

Farsz

Cebulę pokrój w drobną kosteczkę i przełóż ją na rozgrzaną oliwą z oliwek patelnię. Następnie cienko posiekane pomidory i pieczarki dołóż do cebuli i smaż pod przykryciem przez około 10 minut. Po tym czasie dodaj sól, pieprz, curry. Na koniec dodaj przecier pomidorowy. Całość dokładnie wymieszaj i gotuj do uzyskania gęstej konsystencji. Farsz równomiernie rozłóż na omlecie, po czym na wierzch dodaj starty żółty ser i świeżą rukolę. Całość przykryj drugim omletem. Wierzch gotowego dania możesz dodatkowo ozdobić jogurtem greckim lub sosem czosnkowym.

Sos czosnkowy

Około 10 ząbków czosnku przeciągnij przez praskę lub drobniutko pokrój. Następnie do zmielonego czosnku dodaj 3 łyżki jogurtu greckiego lub naturalnego. Do tego dodaj posiekany koperek i dokładnie wymieszaj.