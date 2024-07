Zbierając grzyby w lesie, człowiek jest narażony na komary i kleszcze. W aptece bez recepty można kupić żele i kremy odstraszające owady. Przed wyjściem do lasu wystarczy posmarować preparatem miejsca nie osłonięte ubraniem np. twarz i dłonie.

Jadalne grzyby w Polsce rosną zazwyczaj od końca sierpnia do listopada. Grzyby lepiej delikatnie „wykręcać” z ziemi, zamiast ścinania nożem. Dzięki temu w miejscu, gdzie rosły, pozostanie grzybnia z której wyrosną nowe grzyby.

Odzież na zbieranie grzybów: czapka, kurtka przeciwdeszczowa, długie spodnie

Najwięcej grzybów zazwyczaj wyrasta po deszczu. Szykując się do grzybobrania warto więc pamiętać o nieprzemakalnej odzieży oraz butach.

Nakrycie głowy – czapka, kapelusz lub kaptur ochronią skórę głowy przed kleszczami.

Kurtka lub peleryna przeciwdeszczowa – dobrze, aby była z kapturem. Do lasu najlepiej zakładać odzież z długim rękawem. Zabezpieczy to skórę przed ukąszeniami owadów oraz zadrapaniami (np. po otarciu się o gałąź drzewa).

Kamizelka – jest praktyczna, bo w jej kieszonki można włożyć przydatne akcesoria np. nożyk do ścinania grzybów.

Długie spodnie – ochronią nogi przed zadrapaniem oraz kleszczami, które najczęściej chowają się w trawach i pod liśćmi leżącymi na ziemi.

Nieprzemakalne buty – gumowce lub trekkingowe (najlepiej za kostkę). Zabezpieczą nogi przed przemoczeniem i ślizganiem się po wilgotnej trawie.

Przydatne akcesoria na grzybobranie: kosz, rękawiczki, nóż

Koszyk – najlepiej wiklinowy, który zapewni swobodny przepływ powietrza. Grzyby w foliowej reklamówce mogą zaparować, przez co w ciągu 2-3 godzin popsują się.

Gumowe rękawiczki – warto zabrać je ze sobą, żeby się nie pobrudzić ani nie zadrapać.

Nożyk – przyda się do oczyszczania z brudu kapeluszy i nóżek grzybów.

Atlas grzybów jadalnych i trujących: w wersji kieszonkowej lub elektronicznej

Na grzybobranie warto zabrać ze sobą atlas grzybów. Książki tego typu dostępne są w wersji kieszonkowej, więc spokojnie zmieszczą się np. w kamizelce czy plecaku. W przewodniku po grzybach znajdują się zdjęcia i opisy grzybów jadalnych, trujących i niejadalnych. Atlasy są też dostępne w postaci aplikacji na telefon.

Jak się ochronić przed kleszczami i komarami w lesie?

Przed komarami i kleszczami ochronią środki nazywane repelentami. Są to żele, spreje, płyny, maści i kremy, mające na celu odstraszać owady. Preparaty można kupić w aptece bez recepty. Cena 50 mililitrowego spreju przeciw komarom i kleszczom to około 19-24 złotych. Wystarczy spryskać miejsca, których nie okrywa ubranie, np. twarz lub dłonie na pół godziny przed wyjściem do lasu. Komary nie lubią zapachu wanilii, mięty, eukaliptusa oraz lawendy.