Grzyby w ogrodzie są możliwe do uprawy. Najłatwiej zabrać się za hodowlę pieczarek, boczniaków lub twardziaków.

Reklama

Hodowla grzybów saprofitycznych (typu pieczarka, boczniak czy twardziak) jest prosta i nie wymaga szczególnych warunków panujących w ogrodzie (np. odpowiedniego nasłonecznienia czy poziomu wilgoci). Grzyby typowo leśne są trudniejsze w uprawie. By wyrosnąć, potrzebują one towarzystwa konkretnych drzew, a nawet bakterii w glebie.

Najłatwiej posadzić pieczarkę

Domową hodowlę grzybów najłatwiej rozpocząć od pieczarki. Grzyby te nie wymagają specjalnych warunków. Wystarczy zacienione miejsce w ogrodzie, piwnica, strych lub stara komórka gospodarcza, by rozpocząć uprawę. Pieczarki lubią rosnąć, gdy temperatura powietrza wynosi od 12 do 20°C. Nie wymagają nasłonecznienia. Ich grzybnie z łatwością można kupić w szkółkach leśniczych lub internecie. Pierwszymi zbiorami pieczarek można cieszyć się już po pierwszym miesiącu.

Boczniaki i twardziaki

Boczniak ostrygowaty i twardziak jadalny to grzyby, które idealnie nadają się jako dodatek do potraw mięsnych. Ich uprawa nie jest trudna. Wystarczy w ogrodzie znaleźć miejsce, które będzie cieniste, zaciszne i bardzo wilgotne. Pierwsze zbiory boczniaków i twardziaków, w zależności od podłoża, można przeprowadzić po kilku miesiącach lub roku po posadzeniu grzybni.

Zobacz także

Uprawa grzybów leśnych

Hodowla grzybów typowo leśnych jest bardziej skomplikowana. Rosną one tylko pod niektórymi drzewami w towarzystwie konkretnych bakterii i grzybów. Dla przykładu grzybnia prawdziwka może rozwinąć się jedynie w przypadku, gdy rośnie w pobliżu sosen, dębów i świerków, a w glebie znajdują się bakterie z rodzaju pseudomonas. Są to warunki bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe do odwzorowania w domowym ogrodzie, z wyjątkiem ogrodów w leśnej okolicy.

Hodowanie rydzów

Najłatwiejszym grzybem leśnym do uprawy domowej jest rydz mleczny. Wystarczy jedynie trochę grzybni, wilgoci i towarzystwo sosen lub świerków, by rozpocząć pełnoprawną hodowlę. Jeśli gleba pod grzybami szybko przesycha, warto zastosować specjalny hydrożel, który nawadnia i utrzymuje ją w odpowiednim stanie.