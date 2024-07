Zatrzymanie wody w organizmie może być spowodowane wahaniami hormonów, np. przed okresem, dietą zawierającą zbyt dużo soli, a za mało wody. Może też być objawem niewydolności nerek. O zatrzymaniu wody w organizmie może świadczyć np. puchnięcie nóg w okolicy kostek.

Obrzęki palców dłoni objawem zatrzymania wody w organizmie

O zatrzymaniu wody w organizmie mogą świadczyć opuchnięte palce dłoni i to, że pierścionek, który dotychczas idealnie pasował, teraz nie mieści się na palcu lub trudno go z niego zdjąć. Możesz też mieć problem z zaciśnięciem dłoni w pięść.

Obrzęki kostek objawem zatrzymania wody w organizmie

Zatrzymanie wody w organizmie często objawia się też obrzękami nóg w okolicach kostek. Nogi są wtedy opuchnięte, nie możesz dopiąć butów z cholewkami, które dotychczas mieściły się na nodze. Możesz też odczuwać ciężkość i zmęczenie nóg.

Opuchnięta twarz objawem zatrzymania wody w organizmie

Woda może też gromadzić się na twarzy. Skóra twarzy jest wtedy napięta, twarz wygląda na pełniejszą niż w rzeczywistości. Obrzęki twarzy mogą być objawem alergii lub chorób tarczycy, dlatego, jeśli występują nie tylko przed okresem i nie znikają w ciągu 5-7 dni, należy udać się do lekarza.

Przybranie na wadze objawem zatrzymania wody w organizmie

Zatrzymanie wody w organizmie objawia się też zwiększeniem masy ciała o 1 lub 2 kilogramy. Jeśli nie zmieniłaś diety i nie zmniejszyła się twoja aktywność fizyczna, a zauważyłaś, ze twoja waga wzrosła mimo to, możliwe jest, że organizm zatrzymuje wodę. Na szczęście jest to tylko woda, a nie tłuszcz. Kiedy umożliwisz organizmowi usunięcie nadmiaru wody, twoja waga wróci do normy.

Cellulit wodny objawem zatrzymania wody w organizmie

O zatrzymaniu wody w organizmie świadczy też cellulit wodny na udach, brzuchu i ramionach. Cellulit wody jest widoczny jako nierówne zgrubienia i grudki znajdujące się pod skórą. Cellulit wodny jest łatwiejszy do zwalczenia niż cellulit tłuszczowy. Na ogół znacznie się zmniejsza wraz z usunięciem nadmiaru wody z organizmu.