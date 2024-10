Do zatrzymania Buddy doszło w poniedziałek 14 października, a zaledwie dwa dni później prokurator wnioskuje o areszt tymczasowy dla piątki zatrzymanych. Wśród nich na liście wymienionych nazwisk jest Kamil L. i jego partnerka Aleksandra, znana jako "Grażynka". Szeroko zakrojona akcja zatrzymania aż 10 osób odbyła się, bo youtuber planował wyjazd za granicę? Onet dotarł do zaskakujących informacji. Sprawa robi się coraz poważniejsza...

To dlatego zatrzymali Buddę? Prokuratura znała plany youtubera

W poniedziałek o 6 rano w jednym z warszawskich hoteli pojawili się funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego. To właśnie wtedy doszło do zatrzymania Kamila L., znanego jako Budda wraz z jego partnerką. Według relacji mediów i nagrań, jakie krążą w sieci youtuber nie stawiał oporu. Po przewiezieniu do prokuratury i usłyszeniu zarzutów zarówno youtuber, jak i pozostali zatrzymani nie przyznali się do winy. Zarzuty są naprawdę poważne i dotyczą kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych:

Zarzuty ogłoszone podejrzanym dotyczą kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie gier losowych, które to loterie z uwagi na warunki ich uczestnictwa były w istocie grami hazardowymi. Celem działania podejrzanych było uzyskanie wpływów ze sprzedaży losów i omijanie przepisów o grach hazardowych. czytamy na stronie gov.pl

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Krajowej złożyła Krajowa Administracja Skarbowa. Sprawa okazała się rozwojowa i ostatecznie doszło do zatrzymania aż dziesięciu osób:

Zatrzymano 10 osób, w tym youtubera Buddę. Przeszukano kilkanaście miejsc, w których zabezpieczono materiał dowodowy — m.in. dokumentację księgową, dokumentację elektroniczną informowała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska

Teraz Onet donosi, powołując się na swoje źródła w prokuraturze, że istniało duże prawdopodobieństwo, że Budda planował wyjazd z kraju, dlatego doszło do zatrzymań i ich skala jest tak duża.

Jak twierdzą nasze źródła w prokuraturze, planował wyjazd za granicę, dlatego doszło do zatrzymań. czytamy w serwisie Onet.

Instagram@budda.7

W trakcie zatrzymań doszło też do zabezpieczenia majątku podejrzanych w sprawie na kwotę około 140 milionów złotych:

W trakcie czynności zabezpieczono mienie należące do podejrzanych na łączną kwotę około 140 milionów złotych, w tym 51 samochodów, nieruchomości, a także dokonano blokady środków na rachunkach na kwotę ponad 77 milionów złotych. poinformowała Prokuratura Krajowa w oficjalnym komunikacie na stronie gov.pl

Prokurator wnioskował też o areszt tymczasowy dla pięciu osób, w tym Kamila L. oraz jego partnerki Aleksandry. Decyzja sądu w tej sprawie nie jest jeszcze znana.

Prokurator w dniu 15 paźdzernika 2024 roku skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 5 osób, tj. Kamila L., Tomasza Ch., Adama U., Bartosz G. oraz Aleksandry K.. poinformowała prok. Katarzyna Calów – Jaszewska, Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.