Teorie motywacji powstają po to, aby samemu łatwiej się kontrolować i zachęcać do wyznaczania, a następnie realizowania celów, a także po to, aby efektywniej zarządzać pracownikami. Teorie motywacji określają m. in. to, że, aby być zmotywowanym do samorealizacji, konieczne jest zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności i uznania.

Reklama

4 sposoby na znalezienie motywacji – zasady oparte na teoriach motywacji

1. Znajdź ludzi, którzy mają ten sam cel.

W grupie łatwiej jest się zmotywować. Jeżeli zależy ci na zrzuceniu zbędnych kilogramów, dobrym pomysłem będzie poszukanie wśród znajomych kogoś, kto także chce pozbyć się nadwagi. Jeżeli nie masz w swoim otoczeniu takiej osoby, możesz skorzystać z internetowych grup wsparcia.

Zobacz także

2. Wizualizacja celu.

Jeżeli twoim celem jest wyrzeźbienie figury, wyobraź sobie, jak idziesz plażą w skąpym kostiumie kąpielowym i widzisz zazdrosne lub pełne podziwu spojrzenia innych osób. Pomyśl, jak się będziesz wtedy czuć. Staraj się stworzyć obraz bogaty w szczegóły. Wizualizację wykonuj codziennie.

3. Motywująca muzyka.

W teorii motywacji duży nacisk kładzie się na bodźce oddziałujące na stany emocjonalne. Jeżeli uda ci się zmotywować, włącz energiczną piosenkę, najlepiej taką, której jeszcze nie słuchałeś. Mózg połączy ją z pozytywnymi emocjami i następnym razem, kiedy będziesz mieć trudności z automotywacją, ten konkretny utwór pomoże ci wrócić na właściwą drogę.

4. Cel, który motywuje.

Reklama

Aby cel pobudzał do działania, a nie zniechęcał, musi być realny. Jeśli np. miesiąc przed wakacjami postanowisz, że odłożysz pieniądze na wymarzony wyjazd w ciepłe kraje, może się to okazać trudne do realizacji. W ten sposób nie tylko nie osiągniesz zamierzonego celu, ale też zniechęcisz się do działania w przyszłości. Najlepiej zaplanować wyjazd co najmniej pół roku wcześniej i konsekwentnie odkładać na niego pieniądze.