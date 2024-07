Pęcherz i cewka moczowa to części układu moczowego najbardziej podatne na różnego rodzaju infekcje. Zapalenie cewki moczowej u mężczyzn może towarzyszyć problemom z gruczołem prostaty, często też pojawia się u cukrzyków. Pierwszym objawem jest bolesne oddawanie moczu i ciągłe parcie na pęcherz.

Zapalenie cewki moczowej to schorzenie, które można zakwalifikować do chorób przenoszonych drogą płciową. Konieczne jest jak najszybsze podjęcie leczenia, ponieważ może dojść do poważnych dla zdrowia powikłań.

Przyczyny infekcji cewki moczowej u mężczyzn

Wśród zakażeń cewki moczowej, można rozróżnić kilka typów:

bakteryjne : wywołane przez bakterie Chlamydia trachomatis, dwoinkę rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae), rzęsistek pochwowy, Ureaplasma urealyticum, Gardnerella vaginalis,

: wywołane przez bakterie Chlamydia trachomatis, dwoinkę rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae), rzęsistek pochwowy, Ureaplasma urealyticum, Gardnerella vaginalis, wirusowe : powodowane przez wirus opryszczki,

: powodowane przez wirus opryszczki, drożdżakowe: w wyniku infekcji Candida albicans.

Przyczyną zapalenia cewki moczowej może być:

uraz mechaniczny : np. w czasie bardzo intensywnego stosunku płciowego, w którym doszło do otarć naskórka,

: np. w czasie bardzo intensywnego stosunku płciowego, w którym doszło do otarć naskórka, podrażnienie chemiczne : np. po kontakcie z preparatem plemnikobójczym lub lubrykantem, którym była pokryta prezerwatywa,

: np. po kontakcie z preparatem plemnikobójczym lub lubrykantem, którym była pokryta prezerwatywa, zapalenie prostaty ,

, owrzodzenie prącia ,

, cukrzyca.

Ponadto infekcja cewki moczowej może mieć podłoże alergiczne lub emocjonalne.

Objawy zapalenia cewki moczowej u mężczyzn

Ponad 50% infekcji cewki moczowej u mężczyzn przebiega bezobjawowo w pierwszych 5-14 dniach od zakażenia, wtedy również istnieje duże prawdopodobieństwo przenoszenia choroby na inne osoby w czasie stosunku płciowego.

Objawy zapalenia cewki moczowej to:

pieczenie i kłujący ból w czasie oddawania moczu, który jest najintensywniejszy rano,

częste uporczywe parcie na pęcherz przy jednoczesnej bardzo skąpej ilości wydalanego moczu,

przy jednoczesnej bardzo skąpej ilości wydalanego moczu, zaczerwienienie, bolesność i obrzęk przy ujściu cewki w czasie oddawania moczu, pomiędzy mikcjami może wystąpić uporczywe swędzenie,

bolesność w czasie wzwodu,

problemy z erekcją.

Po dwóch tygodniach mogą pojawić się kolejne uciążliwe symptomy:

krew w moczu,

ropny wyciek z penisa,

ból promieniujący w kierunku pleców,

podwyższona temperatura ciała,

ogólne osłabienie.

Leczenie infekcji układu moczowego u mężczyzn

W czasie zakażenia dróg moczowych bardzo ważne jest przyjmowanie dużej ilości płynów, by przyspieszyć wypłukiwanie z organizmu drobnoustroju, który wywołał chorobę. Nie należy również powstrzymywać się od oddawania moczu – robić to jak najszybciej, gdy pojawi się taka potrzeba. Częste oddawanie moczu chroni przed zaleganiem drobnoustrojów w pęcherzu i ich szybkim namnażaniem. Konieczna jest wizyta u lekarza, który przepisze leki, również dla partnera seksualnego. Po ustąpieniu objawów, ale również w trakcie leczenia, bardzo ważna jest dbałość o utrzymanie higieny okolic intymnych. Przyjmowanie preparatów z żurawiną lub picie soku żurawinowego może zapobiec nawrotom zakażenia.

Powikłania zapalenia cewki moczowej u mężczyzn

Jednym z najczęściej występujących powikłań zapalenia cewki moczowej u mężczyzn jest zapalenia nadjądrza lub jądra. Leczenie powikłań najczęściej prowadzone jest ambulatoryjnie. Po jego zakończeniu konieczne jest noszenie specjalnego ochraniacza na krocze (suspensorium) przez kilka tygodni.