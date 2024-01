Ania z "Rolnik szuka żony" to jedna z osób z show, które aktualnie wzbudzają najwięcej emocji. Jej błogosławiony stan sprawia, że widzowie są głodni kolejnych etapów z jej życia. Tym razem rolniczka postanowiła, że zbliży się do swoich fanów.

Ania z "Rolnik szuka żony" na Instagramie urządziła Q&A. Na nagraniu wstawionym na InstaStories zaprosiła fanów do zadawania jej pytań. Ania z góry podkreśliła, że nie będzie odpowiadała na złośliwe pytania.