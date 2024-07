Zaburzenia hiperkinetyczne, inaczej nadpobudliwość ruchową, można leczyć. Dziecko wysyłane jest na sesje do terapeuty i dodatkowo otrzymuje specjalnie dobrane do niego leki.

Nadmierna aktywność, niemożność skupienia uwagi na lekcjach lub ciągłe przeszkadzanie w klasie może być objawem zaburzeń hiperkinetycznych. Dziecko z tym schorzeniem można leczyć za pomocą leków lub psychoterapii.

Czym są zaburzenia hiperkinetyczne?

Zaburzenia hiperkinetyczne ujawniają się we wczesnej fazie dzieciństwa i odznaczają się:

brakiem wytrwałości w wykonywaniu zadań przez dziecko,

szybką zmianą uwagi,

nadmierną aktywnością,

impulsywnością dziecka.

Schorzenie uwarunkowane jest częściowo genetycznie. Jego przyczyną są zaburzenia w połączeniach neuronalnych, które prowadzą do zakłóceń pracy mózgu. Mogą się objawiać zaburzeniami:

nastroju dziecka,

poziomu jego pobudzenia,

pamięci,

oraz umiejętności wykonywania poleceń.

Co wpływa na występowanie zaburzeń hiperkinetycznych u dziecka?

Nadpobudliwość psychoruchowa występuje rodzinnie. Na jej rozwój wpływa przebieg ciąży i przyjmowane przez ciężarną substancję psychoaktywne (narkotyki, alkohol itp.). Dodatkowo naturalny wpływ na chorobę ma środowisko w jakim wychowuje się dziecko.

Jak zachowuje się dziecko z nadpobudliwością psychoruchową?

Dziecko które cierpi na zaburzenia hiperkinetyczne:

robi bezmyślne błędy,

jest głośne,

nie potrafi być cierpliwe,

nie udaje mu się wykonywać poleceń,

szybko się nuży,

łatwo się rozprasza,

ma trudności ze zorganizowaniem sobie pracy.

Często również zagrożone jest złymi ocenami w szkole i izolacją w klasie. Nie potrafi ono współpracować z rówieśnikami, grać z nimi w gry zespołowe lub przygotowywać wspólnych projektów. W efekcie obniża się jego samoocena i jest większe prawdopodobieństwo, że może trafić w złe towarzystwo.

Jak leczyć zaburzenia hiperkinetyczne?

Badania pokazują (zobacz badania) , że w przypadku występowania zaburzeń hiperkinetycznych leki są pomocne. Najlepiej działają, gdy są stosowane jako element terapii obejmującej również psychoterapię, w tym rozmowy z rodziną i nauczycielami.

Do kogo się zwrócić w przypadku, gdy dziecko ma objawy zaburzeń hiperkinetycznych?

Dziecko u którego zaobserwowano zachowania wskazujące prawdopodobieństwo występowania zaburzeń hiperkinetycznych, powinno być wysłane do pediatry lub lekarza rodzinnego z prośbą o skierowanie do psychiatry dziecięcego. Postawi on diagnozę, wskaże leczenie oraz pomoże przygotować odpowiednie metody uczenia dziecka w szkole.

