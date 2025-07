24 lipca 2025 roku zmarł Hulk Hogan. Legendarny wrestler odszedł nagle w wyniku "zatrzymania akcji serca". Teraz głos zabrała policja i poruszyła temat przyczyn śmierci znanego celebryty. Dodatkowo w sieci pojawiło się smutne nagranie spod domu Hogana. To moment, w którym był już pod opieką ratowników medycznych.

Przyczyny śmierci Hulka Hogana

Hulk Hogan był ikoną sportu ale również popkultury. Zmarł w wieku 71 lat, a jego śmierć pogrążyła w żałobie fanów na całym świecie. Legendarny wrestler został znaleziony w swoim domu na Florydzie. W Clearwater, gdzie mieszkał odbyła się konferencja prasowa policji, gdzie oficjalnie poruszono kwestię przyczyn śmierci. Jak się dowiadujemy, pomoc do domu Hulka Hogana została wezwana przed 10 rano. Potrzebna była natychmiastowa pomoc związana z jego stanem zdrowia.

Wezwanie wskazywało na zatrzymanie akcji serca przekazała policja.

Hulk Hogan zmarł w szpitalu o godzinie 11:17. Służby przekazały, że udział osób trzecich jest wykluczony. Dalsze informacje zostaną przekazane w momencie, gdy poznana zostanie oficjalna przyczyna śmierci Hogana. Przekazano także prośbę o uszanowanie żałoby rodziny w tym trudnym czasie.

Śmierć Hulka Hogana. Nagranie sprzed jego domu

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać moment jak ratownicy medyczni wynoszą Hulka Hogana do karetki, by przetransportować go do szpitala. W tamtym momencie był reanimowany, a chwilę później zmarł. Zgon Hulka Hogana stwierdzono w szpitalu.

Żona Hulka Hogana o jego stanie zdrowia

Doniesienia o złym stanie zdrowia Hulka Hogana pojawiały się w mediach już jakiś czas temu. Sky Daily, żona Hulka Hogana, z którą wziął ślub niecałe dwa lata temu, zaprzeczyła jednak pojawiającym się doniesieniom, zapewniając, że serce jej męża jest "silne". Dochodził on do siebie po niedawno przebytej operacji szyi. Nic nie wskazywało na dramat, który wydarzył się 24 lipca.

