Zabawy z dziećmi w domu to świetny pomysł na wspólne spędzenie czasu, kiedy za oknem jest niesprzyjająca pogoda. Zabawy z dziećmi w domu umacniają więzi rodzinne, są wspaniałą okazją do wspólnego śmiechu.

Zabawy z dziećmi w domu – trzy pomysły

Zabawy z dziećmi w domu pozwalają odreagować złe emocje oraz integrują członków rodziny. Oto trzy propozycje na wspólne spędzenie czasu:

Kolaż na antyramie – zabawa dla dzieci w każdym wieku

Będą ci potrzebne: antyrama, wywołane zdjęcia (wybierz te, które ci się najbardziej podobają, np. z wakacji, wyjazdu, urodzin lub zrobione bez okazji), białe kartki papieru, nożyce, klej, dowolne elementy do dekoracji, np. papier kolorowy, serpentyna, brokat. Kolaż polega na łączeniu ze sobą różnych materiałów. Możesz np. obkleić fotoramę papierem, a następnie doczepić do niej zdjęcia i inne ozdoby. Najważniejsza jest wyobraźnia i kreatywność. Kolaż na antyramie to miła i pożyteczna zabawa z dziećmi w domu, której efekt możesz powiesić na ścianie lub ofiarować jako prezent, np. dziadkom.

Zabawa w ciepło, zimno

Członkowie rodziny z wyjątkiem jednej osoby chowają jakiś przedmiot w dowolnym miejscu w pokoju. Zadaniem osoby, która nie uczestniczyła w ukrywaniu rzeczy, jest znaleźć ją. Jeżeli będzie zbliżała się do obiektu, członkowie rodziny mówią „ciepło, ciepło”. Jeśli będzie bardzo blisko krzyczą „gorąco”. Natomiast, kiedy szukający podąża w złym kierunku mówią „zimno”, przy dalszym oddalaniu się - „bardzo zimno”. Odczucie ciepła lub zimna można stopniować w zależności od tego, gdzie znajduje się poszukujący (np. poprzez komendy „chłodno”, „lodowato”, „bardzo ciepło” itd.).

Kalambury

Jeden z członków rodziny wymyśla hasło, które ma przedstawić niewerbalnie (pozasłownie) uczestnikom zabawy, np. za pomocą gestów, mimiki, rysunku. Pozostali odgadują hasło. Wcześniej warto przygotować różne kategorie, np. film, muzyka, zawód itd.