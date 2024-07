Idealne zabawki dla dwulatka to piłki, klocki, ciastolina. Takie zabawki nie tylko bawią, ale również wspierają rozwój fizyczny, społeczny i intelektualny.

Po skończeniu roku dziecko coraz szybciej uczy się nowych rzeczy i poznaje otaczający je świat, a odpowiednio dobrane zabawki je w tym wspierają.

Zabawki dla dwulatka powinny rozwijać i uczyć

Dwuletnie dziecko jest bacznym obserwatorem i naśladowcą, lubi bawić się w dorosłego. Na tym etapie rozwoju chętnie powtarza czynności wykonywane przez rodziców, dziadków czy innych dorosłych, z którymi ma styczność. Odgrywanie ról rozwija wyobraźnię malca i zdolności wchodzenia w interakcję z innymi ludźmi, a zatem wspiera rozwój społeczny.

Poza tym dwulatek chłonie świat wszystkimi zmysłami, uczy się dopasowywać kształty, kolory, znacznie rosną jego zdolności motoryczne. Dziecku w tym wieku trzeba dostarczyć odpowiedniego materiału do nauki, np. zabawek z różnych materiałów.

Jednocześnie wyobraźnię i zdolności dwulatka rozwija różnego rodzaju malowanie i konstruowanie.

Edukacyjne, zręcznościowe, manualne - rodzaje i przykłady zabawek dla dwulatka

Zabawki dla dwulatka rozwijające ogólne zdolności motoryczne to piłki, huśtawki i specjalnej wielkości i konstrukcji rowerki trzykołowe. Małe rączki i paluszki wyćwiczą klocki, elementy do układania, wkładania i wyjmowania, puzzle dostosowane do wieku, zabawki z przyciskami i pozwalające tworzyć różne kształty, np. ciastolina. Wszystkie te zabawki dla dwulatka są atrakcyjne i wspierają jego rozwój fizyczny i intelektualny.

Wyobraźnię rozwijają szczególnie te zabawki, które służą do odgrywania scenek, ale też te do tworzenia własnych arcydzieł. Najbardziej atrakcyjne zabawki dla dwuletniej dziewczynki to m.in. mała kuchnia, domek dla lalek z wyposażeniem, ubranka i dodatki oraz akcesoria (wózek, smoczek, butelka i inne) dla lalek czy pluszowe przytulanki. Dwuletni chłopiec ucieszy się np. z zabawkowej kosiarki, samochodu, wywrotki czy zabawkowych narzędzi. Bez względu na płeć dziecka warto zainwestować w duże, kolorowe klocki oraz zabawki interaktywne, instrumenty muzyczne czy przybory do rysowania i malowania.