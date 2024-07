Wysypka od potu pojawia się na skórze w sytuacjach, kiedy wydzielanie potu jest wzmożone. U starszych dzieci wysypka pojawiają się np. podczas lekcji wychowania fizycznego albo podczas stresujących sprawdzianów. U niemowlęcia zazwyczaj wtedy, kiedy jest ono zbyt ciepło ubrane lub okryte.

Na wysypkę u niemowląt i dzieci pomagają kąpiele w krochmalu. Starszym dzieciom, dla których wysypka jest szczególnie uciążliwa, można podawać leki przeciwhistaminowe.

Przyczyny wysypki od potu u niemowląt

Potówki, czyli niewielkie różowe lub czerwone krostki oraz plamki, pojawiają się na skórze niemowląt pod wpływem potu. Narażone są na nie dzieci, które są okrywane kocykami i kołderkami ze sztucznych tkanin, lub ubierane są w ubrania z takich materiałów. Również zbyt wysoka temperatura otoczenia może sprawić, że dziecko zacznie się pocić, wskutek czego na jego skórze pojawi się wysypka. Najczęściej tego rodzaju zmiany skórne są zlokalizowane na szyi, pod pachami, w zgięciach kolan i łokci oraz w fałdach skórnych, np. na udach.

Leczenie wysypki od potu u niemowląt

Żeby zapobiec pojawianiu się potówek u niemowląt, należy zadbać o to, żeby temperatura w pokoju dziecka nie przekraczała 21-22 stopni Celsjusza. Dziecko powinno mieć kontakt wyłącznie z naturalnymi, bawełnianymi i przewiewnymi tkaninami. Po kąpieli dziecko należy dokładnie, ale delikatnie wycierać do sucha. Jeśli w pomieszczeniu nie ma przeciągów, można poczekać od 3 do 5 minut z założeniem mu pieluchy i ubraniem go.

Jednym z domowych sposobów leczenia wysypki od potu u niemowląt jest kąpiel w krochmalu. Żeby ją przygotować, należy najpierw zagotować 3 litry wody i rozmieszać w niej 6 łyżek mąki ziemniaczanej. Kisiel, który powstanie, należy następnie wlać do wanienki i uzupełnić ją 15-20 litrami wody tak, żeby kąpiel miała temperaturę ok. 37 stopni Celsjusza. Kąpanie dziecka w krochmalu powinno potrwać ok. 10 minut. Skóra kąpanego dziecka stanie się śliska, dlatego powinno się uważać, aby nie zrobiło sobie ono krzywdy podczas poruszania się w wannie. Ostrożnie trzeba je też z niej wyjmować.

Mąkę ziemniaczaną można stosować również jak zasypkę i rozprowadzać ją w miejscach, w których u dziecka występują zmiany skórne.

Przyczyny wysypki od potu u dzieci w wieku szkolnym

U dziecka w wieku szkolnym wysypka może pojawić się wtedy, kiedy jest ono szczególnie aktywne fizycznie, np. na lekcji wychowania fizycznego, podczas zabawy na podwórku, po jeździe rowerem. Objawy nasilają się zazwyczaj w lecie, kiedy na dworze panuje wysoka temperatura, a skóra poci się silniej niż w innych porach roku. Wysypka niekiedy pojawia się też jako reakcja na stresujące wydarzenia, np. podczas ważnych sprawdzianów i klasówek.

Leczenie wysypki od potu u dzieci w wieku szkolnym

Należy dbać o to, żeby dzieci nosiły czyste i przewiewne ubrania z naturalnych tkanin. Bardzo ważna jest codzienna higiena osobista. Dziecko powinno brać prysznic zawsze po większym wysiłku fizycznym albo od razu po powrocie ze szkoły do domu. Do kąpieli w wannie warto dodawać krochmal przygotowany z 5 litrów wody i 9 łyżek mąki ziemniaczanej. Dziecko powinno także pić przynajmniej 1,5 l wody dziennie, gdyż „rozrzedzony” pot w mniejszym stopniu będzie podrażniał skórę.

U dzieci powyżej 12 roku życia, jeżeli wysypka jest dla nich bardzo uciążliwa, stosuje się leki przeciwhistaminowe, np. dostępne na receptę Telfast, Fexofast, Telfexo. Wysypkę mogą też łagodzić leki przeciwhistaminowe dostępne bez recepty, m.in.: Allegra, Aleric, Nalergine. Dwa ostatnie mogą być stosowane u dzieci, które ukończyły 3. rok życia.

W przypadku, kiedy nie ma się pewności co do przyczyny zmian skórnych u dziecka, należy skonsultować się z lekarzem.