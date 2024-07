Potówki to niewielkie krostki lub pęcherzyki wypełnione przezroczystym lub białym płynem. Potówki przeważnie są barwy różowej, rzadziej czerwonej i pojawiają się, kiedy dziecko przegrzeje się, np. jeśli jest za grubo ubrane.

Potówki u niemowląt – sposoby, by im zapobiec

Potówki u niemowląt występują w postaci krostek lub pęcherzyków i pojawiają się przeważnie na fałdach skóry, pod pachami, na rękach, nogach, na szyi, karku, twarzy i pod włosami. Są dolegliwością, która polega na zatrzymaniu potu w przewodach i ujściach gruczołów potowych. By sprawdzić, czy dziecku jest ciepło należy przyłożyć dłoń do karku malucha. Jeśli jest ciepły to znaczy, że dziecko nie potrzebuje dodatkowych okryć. Gdy kark jest zimny, należy cieplej ubrać maleństwo.

Odpowiedni ubiór ma wpływ na potówki u dziecka

By zapobiec potówkom należy unikać przegrzania i ubierać niemowlę odpowiednio do temperatury. Dziecko powinno nosić ubranka wykonane z przewiewnego materiału, dzięki któremu skóra oddycha, np. z bawełny. Pościel również powinna być bawełniana, lekka i przepuszczająca powietrze. W pokoju lub w pomieszczeniu, w którym maluszek przebywa temperatura powinna wynosić 22 stopnie (nie więcej).

Napar z tymianku i nagietka na potówki u dziecka

Napar z tymianku i nagietka jest skuteczną, naturalną metodą na potówki u niemowlaka, ponieważ zioła mają właściwości przeciwzapalne, przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. Aby uzyskać wywar, należy jedną torebkę rumianku i nagietka zaparzyć w szklance wody i odstawić pod przykryciem na 15-20 minut. Napar z ziół trzeba stosować po każdej kąpieli maluszka nacierając nim skórę, na której są widoczne potówki.

Krochmal z mąki ziemniaczanej na potówki u dziecka

Krochmal z mąki ziemniaczanej zwalcza potówki. By go otrzymać, należy łyżkę mąki ziemniaczanej dodać do połowy szklanki zimnej wody i dokładnie wymieszać. Następnie tak przygotowaną miksturę trzeba wlać do litra wrzącej wody i zagotować. Potem wywar należy wlać do kąpieli.

Soda oczyszczona na potówki u dziecka

Wacikiem nasączonym wywarem z sody oczyszczonej trzeba przemywać potówki na skórze dziecka. Łyżeczkę sody należy rozpuścić w filiżance letniej wody i dokładnie wymieszać, po czym nasączyć wacik lub chusteczkę higieniczną.

