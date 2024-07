Zupa z rukoli może zaskoczyć niejednego gościa, warto ją przyrządzić. Będzie lekkostrawna i bogata w składniki odżywcze.

Rukola - pochodzenie

Rukola (inaczej rukiew siewna) pomimo tego iż wyglądem przypomina sałatę nie należy do rodziny warzyw liściastych. Bliżej jej do roślin z rodziny kapustowatych takich jak np. jarmuż. Jest warzywem o śródziemnomorskim pochodzeniu, o charakterystycznych liściach w kształcie miecza. Rukola w smaku jest nieco gorzkawa i ma orzechowy aromat.

Skład rukoli

wysoka zawartość wit. K, A, C oraz witaminy z grupy B;

foliany (kwas foliowy), karotenoidy (luteina i zeaksantyna);

minerały: wapń, potas, magnez, mangan i żelazo;

niska kaloryczność – 100 g = 25 kcal.

Właściwości zdrowotne rukoli

dzięki zawartości glukozynolanów ma działanie antynowotworowe ;

; wzmacnia układ immunologiczny i odpornościowy;

wzmacnia układ kostno-stawowy oraz krwionośny;

działa antywirusowo i antybakteryjnie;

zwalcza wolne rodniki;

detoksykuje, czyli odtruwa organizm ;

; zapobiega anemii i łagodzi zakażenia;

jest lekkostrawna i niskokaloryczna, co jest szczególnie istotne dla osób dbających o linię;

przez niektórych uznawana za afrodyzjak.

Zupa z rukoli

Rukolę zazwyczaj dodaje się do sałatek, ale świetnie sprawdzi się jako składnik zup.

Składniki (porcja dla 2 osób):

szklanka bulionu drobiowego i wody,

rukola,

ziemniaki (4 szt.) ,

pęczek włoszczyzny,

śmietana,

czosnek (2 ząbki),

sos sojowy,

ziele angielskie, liść laurowy, sól, pieprz,

orzechy nerkowca i parmezan do dekoracji.

Czas przygotowania: 60 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Włoszczyznę umyj, do garnka wlej szklankę bulionu, szklankę wody i dodaj włoszczyznę, ziele angielskie, liść laurowy i szczyptę soli. Całość gotuj na małym ogniu ok. 40 minut, aż warzywa zmiękną. W między czasie w oddzielnym garnku ugotuj w osolonej wodzie ziemniaki. Odcedź warzywa z wywaru, dodaj do bulionu ugotowane ziemniaki, rukolę i zmiksuj do uzyskania gładkiej i jednolitej konsystencji. Zapraw śmietaną i dodaj wyciśnięty przez praskę czosnek. Podawaj z orzechami nerkowca i parmezanem oraz pieczywem czosnkowym.

Możesz zamiast ziemniaków użyć kalafiora, brokułu, brukselki. Rukola świetnie smakuje z czosnkiem i tymiankiem.

Smacznego!