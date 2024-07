Rukola, z wyglądu przypominająca sałatę, ale należąca do rodziny warzyw kapustowatych (tak samo jak brokuły, jarmuż czy brukselka) to bogate źródło witamin, minerałów i aminokwasów.

Reklama

Rukola, znana także jako rukiew siewna lub rokietta siewna znana była w Polsce już przed wojną. Od kilku lat jej popularność powraca, głównie ze względu na wartości odżywcze, które posiada. Rukola ma charakterystyczne, soczyście zielone, wąskie liście, przypominające kształtem liście mlecza i lekko orzechowy smak. Ze względu na niskie wymagania uprawne, bez przeszkód można ją sadzić w ogródku.

Wpływ rukoli na zdrowie

Rukola to doskonałe źródło wapnia oraz żelaza. Zawiera także witaminy z grupy A, B, C i K. Obfituje także w cynk, dzięki czemu wzmacnia układ immunologiczny, ma działanie antywirusowe i antytoksyczne. Potas, który jest w niej zawarty reguluje czynność nerek i wydzielanie insuliny, wpływa także na przekształcanie glukozy w glikogen. Rukola ma także działanie bakteriobójcze, zapobiega zakażeniom. Aminokwasy siarkowe, które zawiera, oczyszczają organizm z toksyn.

Rukola chroni przed rakiem

Rokietta siewna zawiera flawonoidy, czyli substancje działające antynowotworowo, przeciwdziałające cukrzycy i otyłości, a także chorobom układu krążenia. Jest także źródłem związków organicznych nazywanych glukozynolanami, które przekształcane są w organizmie w izotiocyjaniany. Zmniejszają one ryzyko zachorowania na raka (szczególnie nowotworu płuc, sutka, trzustki, jelita grubego i prostaty). Rukiew siewna zawiera także cenne przeciwutleniacze, takie jak beta-karoten, luteinę i zeaksantynę, które również działają antyrakowo.

Zobacz także

Odchudzające właściwości rukoli

Rukola jest szczególnie polecana osobom dbającym o linię. Wynika to z jej lekkostrawności i niskokaloryczności. Garść liści (ok. 20 g) zawiera zaledwie 5 kcal. Roślina zwiera również błonnik pokarmowy, dzięki czemu reguluje perystaltykę jelit, działa pobudzająco na układ trawienny i przez długi czas pozostawia uczucie sytości. Warto podawać rukolę jako dodatek do mięs i tłustych posiłków, ponieważ ułatwia trawienie potraw ciężkostrawnych.

Wykorzystanie rukoli w kuchni

Rukola może być podawana zarówno na ciepło, jak i na zimno. Nadaje się do wszelkiego rodzaju sałatek, surówek, sosów i kanapek. Może być komponowana z innymi dodatkami. Szczególnie często łączona jest z innymi sałatami, serami pleśniowymi, jajkami czy mięsem. Jest znakomitym dodatkiem do kuchni włoskiej - pizzy, makaronów i past. Podaje się ją z oliwą, która podkreśla jej orzechowy smak.

Oprócz liści rokietty wykorzystywane są także jej nasiona. Otrzymuje się z nich wyrazisty w smaku olej, który nazywany jest jamba. Można z nich także zrobić ostrą pastę, która z powodzeniem zastąpi musztardę.

Przeciwwskazania do jedzenia rukoli

Rukola może być spożywana przez wszystkich. Warto jednak zwrócić uwagę na sposób jej przechowywania i przygotowania. Przed użyciem należy ją dokładnie opłukać w wodzie. Można ją także namoczyć przez kilka minut w roztworze wody z octem jabłkowym lub sokiem z cytryny. Rukola często dostępna jest w plastikowym opakowaniu, należy ją z niego wyjąć, gdyż plastik może wpływać na uwalnianie się szkodliwych substancji.

Reklama