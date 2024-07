Style w architekturze wnętrz różnią się od siebie wykorzystanymi materiałami, kolorystyką, czy rozwiązaniami geometrycznymi. Użycie drewna w stylu skandynawskim, geometryczne wzory art deco czy najbardziej typowa ściana z czerwonej cegły ze stylu industrialnego może zainspirować do stworzenia niepowtarzalnego wnętrza w domu.

Styl art deco – geometryczne wnętrza

Styl art deco charakteryzuje się harmonią i symetrią. Materiały, które często występują w tym nurcie dekoracji to płaskie szkło, ebonit, marmur, stal, złoto czy skóra. Miłośnicy art deco inspirują się kulturą i sztuką Dalekiego Wschodu oraz starożytnego Egiptu. Stąd wiele dodatków odwołujących się do kultów religijnych (przeważnie akcenty solarne) i zdecydowana kolorystyka pomieszczeń – przeważają brązy, pomarańcze, zielenie. Meble w stylu art deco wyglądają na ciężkie, są ciemne i zaprojektowane są przy użyciu prostych, wyraźnych linii. W całym domu przeważają geometryczne kształty – charakterystyczna geometria pojawia się we wzorach na narzucie w salonie, na kafelkach w łazience czy na obrazie na ścianie. Wnętrza zaprojektowane w stylu art deco wyglądają bardzo elegancko i luksusowo.

Styl industrialny – przemysłowa wygoda

Przemysłowa stylizacja, minimalizm i duża przestrzeń – tak można w skrócie opisać styl industrialny. Ulubiony styl wnętrz Amerykanów, którzy w swoich wysokometrażowych mieszkaniach zamiast dekoracyjnych ozdób wieszają na ścianach duże obrazy z fotografiami mostów, miast i konstrukcji budowlanych. W industrialnym pomieszczeniu sufit jest bardzo wysoki, a ściany pozbawione są gładzi – widoczna jest charakterystyczna dla tego nurtu czerwona cegła. Minimalistyczny wystrój, okrojony do położonego na podłodze materaca zamiast łóżka oraz prostych elementów wystroju jak wieszak na ubrania, stół i krzesła, to idealne odzwierciedlenie stylu industrialnego. Wprowadzając wystrój industrialny należy wykorzystywać tylko jasne i chłodne kolory, powiesić duże lustra, starać się utrzymać proporcję – meble o tej samej wysokości ustawiać obok siebie i usunąć wszelkie dekoracje.

Styl rustykalny – wiejska prostota

Jeżeli tęsknisz za wakacjami u babci na wsi i zawsze podobał ci się styl jej domu – styl rustykalny jest idealnym wyborem. Pojęcie rustykalizm oznacza zamiłowanie do wiejskiego stylu życia, kultury i obyczajów. Styl rustykalny odwołuje się do motywów wsi, a aranżacja wnętrz w tym nurcie opiera się na bardzo użytkowych, prostych meblach oraz na rękodziele. Naturalne tworzywa, przedmioty wykonane pracą rąk ludzkich i zwrot ku naturze to główne podstawy, na których opiera się ten styl. W takim domu widać belki i słupy (konstrukcja budowli), zamiast dodatkowych dekoracji na stole czy komodzie leżą kosze ze świeżymi owocami lub warzywami. W rustykalnych pomieszczeniach nie widać nowoczesnych sprzętów RTV i AGD – są pochowane. W domu zaaranżowanym w stylu rustykalnym często pojawiają się akcenty łowieckie czy przedmioty dawnego użytku – np. lampa naftowa.

Styl skandynawski – chłodno i z dystansem

Styl skandynawski jest jednym z najbardziej popularnych. Pochodzący z chłodnej klimatycznie północy Europy, charakteryzuje się jasnymi, przestrzennymi wnętrzami, które są funkcjonalne i wygodne. Czystość formy w tym stylu często porównywana jest do minimalistycznej prostoty, jednak w pokoju na wzór skandynawski nie brakuje dodatków – kolorowe poduszki, narzuty. Kolorystyka pomieszczeń jest stonowana – biel, szarość i brąz. Najbardziej typowym zestawieniem w stylu skandynawskim są białe ściany i drewniane meble.

