Klaudia El Dursi niedawno wybrała się na wakacje do Dubaju. Początkowo była sceptycznie nastawiona do tej destynacji, jednak po kilku dniach poinformowała fanów, że bardzo jej się podoba i ma nadzieję, że jeszcze tam wróci. Teraz do sieci trafiły zdjęcia, które Klaudia zrobiła sobie na wyjeździe. Nie są to kadry, których jej fani by się spodziewali. Zobaczcie sami!

Klaudia El Dursi pokazała się w zupełnie innej wersji

Klaudia El Dursi popularność zyskała podczas programu "Hotel Paradise", w którym jest prowadzącą od pierwszego sezonu. Instagram celebrytki śledzi ponad 930 tysięcy osób, które cenią Klaudię El Dursi za to ile pracy poświęca na tworzenie contentu. Piękne zdjęcia oraz stylizacje to codzienność influencerki, ale tym razem kadry są nieco inne, co zdziwiło fanów. Klaudia El Dursi postanowiła wyjechać na weekend majowy do Dubaju, do którego początkowo nie była przekonana. Zamiast pozowanych zdjęć obok luksusowych hoteli czy jachtów prowadząca "Hotel Paradise" postawiła na naturalność i zdjęcia z życia codziennego. Na jej profilu właśnie pojawił się post składający się z kilku selfie. Na dwóch pierwszych kadrach Klaudia wypoczywa na leżaku bez makijażu, następnie widzimy ją w naturalnej fryzurze, czyli pokręconych włosach. Ostatnie zdjęcie przedstawia celebrytkę leżącą w łóżku z ręcznikiem na głowie oraz płatkami pod oczami.

My Dubai be like - napisała El Dursi.

Fani nie mogli wytrzymać i od razu skomentowali zdjęcia Klaudii El Dursi:

Ale masz do siebie dystans

Po prostu kocham: za dystans do siebie, za poczucie humoru, za taką ludzką zwyczajność

Nie wytrzymam ze śmiechu, jesteś niemożliwa

Co ciekawe, w takiej wersji też jesteś piękna - rozpisują się fani Klaudii.

Instagram/Klaudia El Dursi

Warto przypomnieć, że niedawno Klaudia El Dursi została zaproszona do programu Kuby Wojewódzkiego, po którym otrzymała niemały hejt. Widzowie uznali, że prowadząca "Hotel Paradise" ma duże mniemanie o sobie i straciła w ich oczach.

Ja jestem atrakcyjna a Ty nie. Serio? Trochę pokory życzę - pisali wówczas internauci.

Podobają Wam się nowe zdjęcia Klaudii El Dursi?

