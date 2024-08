Dominika Serowska i Marcin Hakiel zaskoczyli wszystkich informacją o ciąży, którą ogłosili kilka miesięcy temu na ściance podczas jednej z imprez branżowych. Po tym, jak ogłosili radosne wieści na chwilę ograniczyli aktywność w mediach społecznościowych, ale kilka tygodni temu partnerka tancerza wróciła na Instagram i teraz coraz częściej pokazuje ciążowe kadry.

Ukochana Marcina Hakiela pokazała spory brzuszek

Marcin Hakiel przez kilkanaście lat był związany z Katarzyną Cichopek, para doczekała się wspólnie dwójki dzieci: Adama i Helenki, jednak w 2022 roku małżonkowie podjęli decyzję o rozstaniu. Później aktorka związała się z kolegą z pracy Maciejem Kurzajewskim, a tancerz odnalazł swoje szczęście u boku prawie 10 lat młodszej Dominiki Serowskiej. Para jest ze sobą od blisko roku, a kilka miesięcy temu Marcin Hakiel i Dominika Serowska ogłosili, że spodziewają się dziecka!

Ukochana tancerza chętnie odzywa się do fanów i co i rusz zdradza im "smaczki" na temat swojej relacji z tancerzem, a także przebiegu ciąży. Mogliśmy się już m.in. dowiedzieć, że zakochani podjęli już decyzję w sprawie imienia. Dominika wyznała, że jest to imię "polskie, ale niekoniecznie z tych popularnych". Tym razem do sieci trafił kadr, który doskonale podkreśla jej rosnący brzuszek.

Instagram @marcinhakiel

Dominika Serowska pokazała fanom na Instagramie fotografię z windy. Ukochana Marcina Hakiela nie zamierzała ukrywać swoich ciążowych krągłości i podkreśliła swój brzuszek w wiązanej spódnicy i krótkim sweterku. Trzeba przyznać, że w tej wyszukanej stylizacji prezentowała się rewelacyjnie.

Instagram@_de_bonbon_

Wygląda na to, że rozwiązanie jest już coraz bliżej. Dominika Serowska jakiś czas temu zdradziła, że maleństwo na świat ma przyjść zimą. Jak wyznała, w ciąży czuje się dobrze.

Ciążowo (czuję się - przyp. red.) bardzo dobrze, nie mam żadnych dolegliwości. No może mogłoby być trochę chłodniej - wyznała Dominika podczas Q&A.

Cieszymy się, że Dominika dobrze znosi ciążę i nie możemy się doczekać, aż wrzuci do sieci pierwsze kadry z dzieckiem!

