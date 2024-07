Uczulenie na lateks najczęściej dotyczy lekarzy i pielęgniarek. Silnie alergizują m.in. rękawiczki gumowe, prezerwatywy, bandaże elastyczne i cewniki. Objawami uczulenia na lateks jest np. świąd skóry, astma lub nieżyt nosa.

Lateks to naturalny produkt otrzymywany z drzewa Hevea brasiliensis (kauczukowca). Od drugiej połowy XIX wieku zaczęto wykorzystywać go jako surowiec do produkcji gumy. Naturalny lateks jest emulsją mlekopodobną. Lateks może być alergenem kontaktowym i wziewnym. Lateks jest silnym alergenem, co spowodowane jest obecnością białka, węglowodanów i lipidów w jego składzie. Najczęściej uczulenie na lateks pojawia się po kontakcie skóry z rękawicami gumowymi, drenami, prezerwatywami, cewnikami, bandażami elastycznymi, gumowymi przyrządami medycznymi i maskami chirurgicznymi. Rzadziej alergizują: obuwie, balony, bielizna i płaszcze od deszczu. Osoby, które są najbardziej narażone na uczulenie na lateks to pielęgniarki i lekarze.

Świąd, pokrzywa i astma – najczęstsze objawy uczulenia na lateks

świąd,

astma,

nieżyt nosa,

zaczerwienienie oczu,

łzawienie,

duszności,

obrzęk twarzy, powiek lub języka,

pokrzywka kontaktowa,

kontaktowe infekcje skóry,

zapalenie spojówek,

wstrząs anafilaktyczny (najcięższa reakcja na alergen; ma ogólnoustrojowy charakter).

Unikanie alergenu i reakcje krzyżowe

Osoba uczulona na lateks powinna unikać tego alergenu. Na rynku dostępne są produkty niezawierające lateksu (np. prezerwatywy i rękawice). Osoby uczulone na lateks powinny uważać także na możliwość wystąpienia relacji krzyżowych. Reakcje krzyżowe zachodzą pomiędzy lateksem a niektórymi alergenami (głównie zawartymi w owocach i warzywach, np. w bananach, mango, figach, pomidorach i ziemniakach).