Lady GaGa mogłaby się od niej uczyć! Oto najbardziej spektakularne stylizacje Maryli Rodowicz! Lateks i skóry to początek

Maryla Rodowicz kończy dziś 75 lat! Królowa polskiej muzyki śpiewa od ponad 50 lat - to wyczyn ciężki do pobicia! Przez lata Maria Antonina Rodowicz, bo tak naprawdę brzmi jej imię, udowadniała nam, że na scenie nie ma sobie równych. Jeśli chodzi o jej estradowe kreacje - nikt tutaj nie może mieć wątpliwości. W czasach, kiedy zachwycamy się oryginalnością Lady GaGi, zapomnieliśmy, że Maryla Rodowicz była zdecydowania prekursorką! Sami zobaczcie najbardziej spektakularne, kontrowersyjne i pomysłowe kreacje Maryli! A królowej życzymy 200 lat w zdrowiu i szczęściu!

Maryla Rodowicz kończy 75 lat! Oto najlepsze jej kreacje!

Patrząc na to zdjęcie Maryli Rodowicz z 1978 roku z Bułgarii (wykonane przez samą Agnieszkę Osiecką) nikt nie wiedział jeszcze, że młoda piosenkarka będzie nas zaskakiwać na scenie niezmiennie przez kolejne 42 lata.

EastNews

Przyjaźń z Agnieszką Osiecką zaowocowała hitami, które do dziś nuci cała Polska. Dla Maryli Rodowicz, poza muzyką, od zawsze była ważna oryginalność. Dekady temu przetarła szlaki dla wszystkich dzisiejszych wokalistek - Maryla udowodniła, że na scenie można pokazać więcej i błyszczeć jak gwiazdy światowego formatu. Wystarczy tylko... pomysłowość!

EastNews

Blond włosy - to chyba jedyna niezmienna rzecz w wizerunku Maryli Rodowicz. Choć gwiazda uwielbia peruki i nietypowe uczesania, pasma jasnych włosów zostają jej znakiem charakterystycznym. Czasami doczepia do nich koraliki, czasami narzuca kilogramy sztucznych, kolorowych... doczepów.

EastNews

Co tam włosy - czas na prawdziwą jazdę bez trzymanki. Oto Maryla Rodowicz jako ekscentryczna królowa śniegu. Ten występ widzowie "Jakiej to melodii" pamiętają pewnie do dziś. Szukacie inspiracji na sylwestrowe kreacje? Wasze życzenie jest dla nas rozkazem:

EastNews

Za odważnie? Zafundujcie sobie ciekawe nakrycie głowy - choć to po lewej robi spore wrażenie, na pewno jest mniej wygodne już te po prawej - zresztą każdy z nas w domu ma kolorowe słomki. Choć plastik jest już passe, taki recykling podoba nam się najbardziej.

EastNews

Wracając do kreacji z kategorii: odważne. Kiedy Maryla Rodowicz w przebraniu brazylijskiej tancerki pojawiła się na Sylwestrze Polsatu, wiadomo było, że o tej kreacji będziemy wszyscy mówili przez miesiąc. Wtedy jednak przypomnieliśmy sobie inną, z Opola, która również imitowała nagie kobiece piersi. Wam zostawiamy wybór, która... ciekawsza.

EastNews

Temat sylwestrowych kreacji Maryli Rodowicz zasługuje na książkę. A że Maryla na Sylwestrze występuje co roku i jeszcze jeden dzień dłużej, było w czym wybierać!

EastNews

Kultowy już występ z Dodą był dla Maryli nie lada wyzwaniem. Ich piekielne show musiało mieć godną oprawę. I tak oto Maryla Rodowicz wskoczyła w skóry, lateks i obcisły gorset. Wszystko dla fanów!

EastNews

Żeby nie było, że Maryla wybiera tylko czerń! Rodowicz nie boi się pstrokatych kolorów, a w intensywnym różu prezentowała się świetnie!

fot. Podlewski AKPA

Kiedy Maryla Rodowicz świętowała 50-lecie na scenie podczas Festiwalu w Opolu, nikt nie miał wątpliwości, że nie zawiedzie! To tylko trzy z kilku jej kreacji przygotowanych na tamten wieczór!

EastNews

Uważacie, że nawiązanie do Lady Gagi jest na wyrost? Nie dziękujcie.

EastNews

Z naszych informacji wynika, że ta kreacja szyła się przez kilka dni, a w dniu występu Maryla Rodowicz potrzebowała ponad czterech godzin, żeby ją na siebie włożyć. Było warto?

EastNews

A tu look Maryli spoza sceny - na wielkich galach (tu TeleKamery) Maryla też potrafi przykuć uwagę!

EastNews

To jednak nie koniec. Oto inne, wystrzałowe kreacje gwiazdy!

AKPA

Sto lat pani Marylo!