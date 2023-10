Muzeum LACMA (Los Angeles County Museum of Art) co roku organizuje galę, która zrzesza członków branży artystycznej, filmowej, modowej i rozrywkowej. Podczas wydarzenia nagradzani są wybitni twórcy, w tym roku byli to: rzeźbiarka Helen Pashgian oraz reżyser, scenarzysta i producent Park Chan-wook. Partnerem wieczoru była marka Gucci, której projekty miała na sobie spora część zaproszonych gości, w tym Olivia Wilde.

Olivia Wilde w błyszczącej sukni i operowych rękawiczkach marki Gucci

Aktorka w ostatnich miesiącach stawia na coraz lepsze stylizacje. Nosi efektowne suknie z odważnymi wycięciami, z transparentnych materiałów czy w żywych kolorach. Zachwyt wzbudziła także jej cekinowa suknia we wzór chevron, która została zaprojektowana specjalnie dla niej. Model eksponował jej figurę oraz miał głęboki dekolt. Gwiazda zestawiła elegancką kreację z długimi, lateksowymi rękawiczkami w intensywnym czerwonym kolorze. Z pozoru kontrastowe elementy stworzyły genialny duet.

Aktorka założyła także czerwone sandałki na obcasie i delikatne kolczyki. Jej oczy zdobiły beżowe cienie oraz fioletowa kredka, a usta podkreślone były jasnoróżową pomadką. Włosy gwiazdy ułożone były natomiast w nonszalanckie fale.