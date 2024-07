Biała czekolada ma niewiele wspólnego z czekoladą, ponieważ nie zawiera wystarczającej zawartości kakao – 34%. Większość produktów jest w ogóle pozbawiona kakao, a zastępuje go tłuszcz roślinny.

Jeśli nie możemy się powstrzymać przed zjedzeniem białej czekolady, należy nie przesadzać z ilością – dwie kostki to maksymalna dzienna porcja.

Skład białej czekolady

Jeśli uwzględnimy definicję czekolady, należy stwierdzić, że tzw. biała czekolada to tak naprawdę nie czekolada, lecz wyrób spożywczy złożony z tłuszczu, mleka i cukru. W czekoladzie powinno się bowiem znajdować minimum 34% kakao. Najlepszej jakości czekolady białe zawierają 30% masła kakaowego, ale w składzie nie znajdziemy proszku kakaowego. Do tej białej słodkości dodaje się często orzechy laskowe, migdały, wiórki kokosowe, kawałki suszonych truskawek i herbatników, a w wersji dla dzieci – żelki.

Kaloryczność białej czekolady

W 100 gramach białej czekolady znajduje się około 560 kalorii. 63 gramy stanowi cukier, a 35 gramów to tłuszcz. Jedna kostka ważąca około 6 gramów to 35 kalorii, 3 gramy cukru i 2 gramy tłuszczu. Aby spalić połowę czekolady (280 kalorii), można np. truchtać przez 40 minut.

Właściwości białej czekolady

Biała czekolada obfituje w tłuszcze nasycone niekorzystne dla zdrowia. Podnoszą one poziom złego cholesterolu, zwiększają ryzyko wystąpienia chorób serca. Ogromna ilość cukru w białej czekoladzie sprzyja otyłości. Po zjedzeniu produktu występują skoki glukozy we krwi, przez co po około 30 minutach od zjedzenia czekolady odczuwamy ogromny głód. Składniki odżywcze w czekoladzie znajdują się w znikomych ilościach. Są to witaminy: A, D, E, K oraz minerały: wapń, żelazo, magnez, potas, fosfor.