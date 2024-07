Co łączy Leonardo Di Caprio, Cameron Diaz, Julię Roberts oraz Orlando Bloom’a? Dla każdej z gwiazd środowisko jest bardzo ważne i żyją w ekologiczny sposób. Przekonaj się jak gwiazdy dbają o naszą planetę i dlaczego powinieneś wziąć z nich przykład!

Najbardziej ekologiczne gwiazdy

Najbardziej znany z zaangażowania w ratowanie środowiska jest Leonardo Di Caprio. Aktor założył swoją własną fundację charytatywną i już wiele razy został wyróżniony za swoją działalność. Jego apartament w Nowym Yorku jest jednym z najbardziej ekologicznych budynków na świecie! Kolejną „zieloną” gwiazdą jest Cameron Diaz. W 2005 aktorka występowała w programie o ekologii, którego celem było uświadamianie ludzi o zagrożonych gatunkach, nadmiernym zużyciu energii i zagrożeniach dla naszej planety. Julia Roberts jest nie tylko piękną kobietą, ale i ma dobre serce. Wychowuje swoje dzieci w poszanowaniu natury, uczy je segregacji śmieci oraz mądrego podejścia do konsumpcji. Ostatnią „eko” gwiazdą jest Orlando Bloom. Aktor angażuje się w projekty na rzecz walki z globalnym ociepleniem i edukowaniem społeczeństwa jak w prostych krokach dbać o Matkę Ziemię.

Jak walczyć ze smogiem?

Jest jeszcze jedna rzecz łącząca wszystkie gwiazdy - każda z nich jeździ samochodem hybrydowym. Skąd ten wybór? Ponieważ są świadome jak szkodliwa dla środowiska i ludzkiego zdrowia jest jazda samochodem z silnikiem Diesla. To właśnie spaliny Diesla są jedną z głównych przyczyn powstawania smogu w miastach. Smog jest obecnie jednym z największych zagrożeń dla układu oddechowego dorosłych i dzieci. Może powodować różnego rodzaju alergię, a nawet astmę. Co więcej, zwiększa ryzyko zachorowań na raka! Alternatywą dla silnika Diesla są samochody z napędem hybrydowym, które łączą zalety samochodu elektrycznego i spalinowego. Emitują znacznie mniej dwutlenku węgla, a moc silnika elektrycznego jest porównywalna z mocą silnika spalinowego. Dodatkowo, oszczędza połowę paliwa w porównaniu do konwencjonalnych samochodów. Samochód z napędem hybrydowym jest nie tylko zdrowszym rozwiązaniem, ale i korzystniejszym dla naszego portfela.

Zobacz także

Należy pamiętać, że każdy z nas ma wpływ na świat i swoje najbliższe otoczenie, a co dajemy zawsze do nas wróci.

Materiał powstał przy współpracy z Toyota Motor Poland