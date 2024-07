Życie z toksycznym mężem może być na tyle trudne, że potrafi pozbawić całej radości. Brak zaufania, ciągła krytyka, wzbudzanie poczucia winy mogą świadczyć o toksyczności związku.

Czy jesteś w toksycznym związku – test

Przed tobą 13 pytań. Przygotuj kartkę papieru i długopis. Wypisz numer stwierdzeń, które opisują twój związek.

1. Jesteś cały czas smutna i płaczesz coraz częściej.

2. Twój małżonek krytykuje wszystko co robisz i mówisz.

3. Kłamiesz swoim przyjaciołom i rodzinie o swoim związku.

4. Przestaliście ze sobą sypiać lub robicie to rzadko.

5. Wycofujesz się z relacji z przyjaciółmi i krewnymi.

6. Nie ufasz już swojemu mężowi.

7. Wszystko kręci się wokół partnera, nigdy wokół ciebie.

8. Coraz częściej marzysz o tym, żeby uciec.

9. Nie możesz przypomnieć sobie, kiedy ostatni raz czułaś się szczęśliwa w małżeństwie.

10. Wasze rozmowy są pełne wrogości.

11. Unikacie rozmów o problemach.

12. Twoi bliscy nie lubią twojego męża.

13. Twój mąż ciągle wzbudza w tobie poczucie winy.

Nie ma idealnych związków, ale jeśli dostrzegasz przynajmniej dwa z opisanych wyżej symptomów w swoim małżeństwie, oznacza to, że masz toksycznego męża, który wysysa z ciebie energię i radość niczym wampir emocjonalny.

Jak żyć z toksycznym mężem?

Zacznij od tego, żeby spróbować zrozumieć, dlaczego zachowuje się tak a nie inaczej. Spróbuj z nim szczerze porozmawiać i znaleźć źródło takich zachowań. Nikt nie rani innych ludzi tylko dla własnej przyjemności – zawsze jest jakiś powód. Jeśli go poznasz, będzie ci też łatwiej znieść jego zachowanie, bo będziesz wiedziała, że to nie ty jesteś jego przyczyną. Nie bierz jego uwag i złośliwości do siebie. Tym bardziej, że toksyczni ludzie nie są tacy tylko dla jednej osoby, a zachowują się w ten sposób wobec wszystkich.

Co zrobić jednak, gdy jego zachowanie się nie zmienia, a jeśli już, to na gorsze. Nie wmawiaj sobie, że jego toksyczne zachowanie jest w porządku. Przestań chodzić wokół niego na palcach i pilnować się, żeby tylko mu nie podpaść, bo nie chcesz kolejnej awantury. Zamiast tego mów głośno, co ci się nie podoba i nie odpuszczaj łatwo, gdy coś przeskrobie.

Gdy mimo wszystko nie udaje się wam poprawić samodzielnie relacji, pora wezwać posiłki i udać się na terapię. Niejednokrotnie jednak zdarza się tak, że ona nie wystarcza i jedynym sposobem na usunięcie szkodliwego wpływu relacji jest jej zerwanie.

