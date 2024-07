Polubienie siebie to sposób na zwiększenie poczucia własnej wartości. Dzięki temu nie tylko będziemy czuć się lepiej, ale i inni zaczną lepiej się do nas odnosić.

Nie jest łatwo zmienić sposób myślenia – wymaga to pracy, wysiłku i czasu. Jest to jednak konieczne, jeśli masz niską samoocenę, niskie poczucie własnej wartości i ogólnie po prostu nie lubisz siebie. Spędzamy ze sobą 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, dlatego bardzo przyda ci się wiedza, jak polubić siebie i jak stać się swoim najlepszym przyjacielem.

Ludzie, którzy lubią samych siebie są milszymi towarzyszami – są bardziej lubiani przez otoczenie. Samoakceptacja pomaga też w odnoszeniu sukcesów zawodowych.

1. Bacznie przyglądaj się swoim myślom – praktycy terapii poznawczo-behawioralnej wierzą, że potrafimy zmieniać swoje zachowanie poprzez zmianę sposobu myślenia, ponieważ to właśnie myśli wywołują zachowanie. Na przykład jeśli postrzegasz siebie jako nieudacznika, który nie potrafi nic zrobić dobrze, będziesz czuć się beznadziejnie i przestaniesz wierzyć, że to, za co się bierzesz, może się udać. Obserwując to, co myślisz na swój temat, zastanów się:

czy jest to miłe?

czy wprawia cię w dobry nastrój?

czy powiedziałabyś coś takiego drugiej osobie?

Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiedź brzmi „nie” - twoje myśli są bardzo negatywne. Jak więc polubić siebie, gdy myśli się o sobie tylko źle?

2. Zrób listę swoich zalet – wypisz swoje umiejętności, mocne strony, osiągnięcia, nawet komplementy, które dostajesz od innych. Uzupełniaj regularnie tę listę i trzymaj ją gdzieś blisko, by móc co jakiś czas do niej zajrzeć. Może ostatnia strona podręcznego kalendarza albo specjalny mały notesik, który nie obciąży mocno torebki?

3. Ułóż pozytywne afirmacje – powtarzaj pozytywne zdania na swój temat jak mantrę, a z czasem wyprzesz negatywne myśli, które dotąd obniżały twoje poczucie wartości. Możesz wypróbować sposób Jacka Walkiewicza, który co rano mówi do swojego odbicia w lustrze „Życie jest piękne”. Afirmacje są szczególnie przydatne, gdy jesteś w stresującej sytuacji, np. tuż przed ważnym wystąpieniem lub egzaminem.

4. Znajdź czas na to, by pobyć tylko w swoim towarzystwie – czasami trudno nam znieść samotność, bo uważamy, że będzie to nudny czas. Udowodnij sama sobie, że to nieprawda i potrafisz spędzać ten czas na różne sposoby.

5. Spójrz na siebie oczami innych – pomyśl o tym, jak inni mogą cię postrzegać, za co mogą cię lubić i czego ci zazdrościć. Możesz zrobić listę i dołączyć ją do tej z punktu drugiego. Nie chodzi o to, żeby czuć się lepszym od innych, ale by odnaleźć swoją wartość.

6. Dbaj o siebie – nie tylko o komfort psychiczny, ale i o swoje ciało. Wysypiaj się, odżywiaj zdrowo, bądź aktywna fizycznie. Zrób sobie co jakiś czas dzień bez Facebooka i spędź czas z dala od pochłaniaczy czasu. Traktuj się jak swoją najlepszą przyjaciółkę, osobę, na której dobru ci zależy najbardziej na świecie – to jest właśnie droga do tego, by polubić siebie.