Tradycyjny wzorzec rodziny, w którym ojciec pracuje, a matka zajmuje się domem, występuje już coraz rzadziej. Obecnie dominują związki oparte na partnerstwie. Coraz częściej możne też zauważyć współczesne typy rodzin, takie jak rodzina niepełna lub rodzina patchworkowa.

Wychowanie dzieci w rodzinie niepełnej lub patchworkowej może być dużym wyzwaniem dla rodziców. Podstawą jest szczera rozmowa i budowanie poczucia wartości u malucha.

Rodzina tradycyjna dawniej i teraz

Tradycyjny model rodziny ulega ciągłym zmianom i nie wygląda już tak samo jak 50 czy 100 lat temu. W kulturze zachodniej przez wieki dominował model patriarchalny, w którym najważniejszą funkcję sprawował ojciec – jedyny żywiciel i głowa rodziny. Obecnie odchodzi się od tego systemu. Wynika to ze zmian społecznych i obyczajowych, takich jak na przykład feminizacja kobiet i postępująca laicyzacja społeczeństwa. Wiele kobiet nie poświęca się już wyłącznie pracom domowym i opieką nad dziećmi. Kobiety są aktywne zawodowo i dzielą się obowiązkami z mężem. W ten sposób wykształcił się partnerski model związku, w którym małżonkowie wspólnie dokładają się do budżetu, wychowują dzieci i dbają o dom. Taki typ rodziny jest obecnie uważany za standardowy.

Rodzina niepełna – jak wytłumaczyć dziecku nieobecność ojca?

W ostatnich latach przybywa rodzin niepełnych, czyli takich, w którym dzieci wychowywane są tylko przez jednego z rodziców. Powody takiej sytuacji to najczęściej rozwód lub narodziny dziecka poza związkiem małżeńskim. W większości rodzin niepełnych dziecko wychowuje się tylko z matką i to na niej spoczywa obowiązek wytłumaczenia dziecku, dlaczego ich rodzina wygląda inaczej niż tradycyjna. Maluch, który od początku wychowuje się bez ojca prawdopodobnie zacznie zadawać pytania, kiedy pójdzie do przedszkola. Jako matka powinnaś podejść do sprawy niezwykle delikatnie i dostosować rozmowę do wieku dziecka:

nie unikaj rozmów o ojcu. Dziecko ma prawo dowiedzieć się czegoś o swoim tacie,

wytłumacz dziecku, że nieobecność ojca nie oznacza, że maluch jest niekochany czy gorszy od innych dzieci,

nie przedstawiaj dziecku negatywnego wizerunku ojca, nie mów, że ojciec go nie kocha,

powiedz, że dzięki temu mężczyźnie masz najcudowniejsze dziecko na świecie.

Rodzina patchworkowa – jak zapoznać dziecko z nowym partnerem?

Patchwork to technika krawiecka, w której łączy się kawałki tkanin o różnych kolorach i kształtach. Od tego rodzaju szycia pochodzi określenie „rodzina patchworkowa”. Oznacza to rodzinę, w której byli partnerzy zakładają nowe związki, ale utrzymują bardzo dobre kontakty z poprzednimi małżonkami i dziećmi. W modelu patchworkowym dzieci z poprzednich i obecnych związków są wychowywane razem, obie rodziny spotykają się i spędzają wspólnie czas, na przykład podczas świąt lub wakacyjnych wyjazdów. Jeśli zależy ci na stworzeniu udanej rodziny patchworkowej, powinnaś odpowiednio przygotować na to dziecko. Nie działaj zbyt pochopnie – zapoznaj pociechę z nowym partnerem dopiero wtedy, kiedy związek będzie dobrze rokował i będziesz pewna swojej decyzji. Daj dziecku czas na oswojenie się z nową sytuacją, nie naciskaj i nie zmuszaj do kontaktu ojczymem i przybranym rodzeństwem. Podstawą dobrych relacji w rodzinie patchworkowej jest otwartość i naturalność – reszta przyjdzie w swoim czasie.

