Już we wtorek czekają nas wielkie emocje - mecz Polski z Ukrainą o awans do 1/8 finału Euro 2016. Niektórzy ze sportowymi emocjami radzą sobie... jedząc. My mamy dla Was trzy idealne przystawki od samej Ewy Wachowicz! Spodziewacie się gości na meczu? Trafiliście idealnie!

Przystawki na mecz od Ewy Wachowicz

Co proponuje Ewa Wachowicz? Zobaczcie!

Pasta z cieciorki

Składniki:

2 puszki - cieciorki

1 ząbek - czosnku

1 łyżeczka - oleju sezamowego

sok z limonki

1 szczypta - papryczki chili

sól

pieprz

natka pietruszki

Cieciorkę odcedzić, zmiksować. Jeśli będzie zbyt sucha, dolać odrobinę zalewy z puszki. Dodać czosnek przeciśnięty przez praskę i szczyptę chili. Dolać olej sezamowy i sok z limonki. Przyprawić solą i pieprzem. Udekorować natką pietruszki lub kolendrą. Podawać z pieczywem (różne rodzaje) oraz jako dip do warzyw.

Focaccia z oliwą i suszonymi pomidorami

Składniki:

200 g - mąki

15 g - świeżych drożdży

½ łyżeczki - cukru

125 ml - wody

½ łyżeczki - soli

3 - suszone pomidory w oliwie

1 łyżka - oliwy spod pomidorów

oliwa z oliwek

oliwa smakowa

ocet balsamiczny

sól

Drożdże rozpuścić w letniej wodzie, dodać cukier. Mąkę przesiać na stolnicę, zrobić dołek, wlać drożdże. Wymieszać. Dodać sól, oliwę spod pomidorów i pokrojone suszone pomidory. Wyrobić na jednolite ciasto. Odstawić do wyrośnięcia na 10-15 minut.

Ukształtować placek i wyłożyć na natłuszczoną blachę piekarnikową. Skropić oliwą, rozsmarować. Przyprawić gałązkami rozmarynu, wbijając je w ciasto. Piec przez 15-20 minut w temp. 230 st. C.

Podawać na ciepło lub na zimno z oliwą smakową i octem balsamicznym (na talerzyk wlać najpierw oliwę, następnie do oliwy odrobinę octu balsamicznego).

Można posolić do smaku gruboziarnistą solą morską.

Ziemniaki w boczku

10 - średniej wielkości ziemniaków

20 dag - boczku

sól

1 łyżka - majeranku

Sos czosnkowy

1 szklanka - jogurtu naturalnego

2 łyżki - majonezu

3 ząbki - czosnku

natka pietruszki

sól

Ziemniaki podgotować w mundurkach. Wystudzić i obrać ze skórki. Ułożyć na desce, przyprawić solą i roztartym w dłoniach majerankiem. Owinąć plastrami boczku i ułożyć w naczyniu żaroodpornym.

Piec przez 30 minut w temp. 200 st. C. Wraz z ziemniakami można też upiec czosnek (całą główkę) i podawać jako „smarowidło” do kartofli.

Przygotować sos. Do jogurtu dodać majonez oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Dorzucić garść posiekanej natki pietruszki. Posolić i wymieszać. Udekorować gałązką pietruszki.

Smacznego! Wszystkie przepisy pochodzą ze strony ewawachowicz.pl!

