Szkło w kuchni to nowoczesne rozwiązanie, przez które aranżacja wnętrza nabiera elegancji i lekkości. Jest to materiał funkcjonalny, odporny, o gładkiej powierzchni, którą łatwo utrzymać w czystości. Szkło na ścianę najczęściej montowane jest nad blatem kuchennym.

Szkło stosowane w kuchni: rodzaje

Najczęściej stosowane do dekoracji kuchennej ściany jest szkło o grubości 4-10 mm. Dostępne są również panele szklane, które również można montować bezpośrednio na ścianę. Szkło w kuchni jest funkcjonalne i efektowne. Jest to znakomity pomysł na aranżację kuchni połączonej z salonem. Szkło jest bardziej neutralne od płytek dlatego pasuje do otwartej kuchni. Szklane powierzchnie łatwiej dopasować do stylistyki jadalni. Szkło bezbarwne nie zakryje ściany, na której zostanie zamontowane. Jest to świetny pomysł, szczególnie, gdy ściany są wykonane z czerwonej cegły. Matowe szkło daje efekt wykończenia, który pasuje do wielu aranżacji. Szkło z nadrukiem pozwala na ciekawą ekspozycję ulubionej grafiki lub zdjęcia w nietypowym miejscu, co daje świeży, nowatorski efekt.

Ceny szkła do kuchni

Ceny szkła ściennego zależą od jego rodzaju i wytrzymałości. Najdroższe jest wytrzymałe (na zarysowania, plamy, odpryskiwanie) szkło hartowane, które kosztuje około 180 zł/m2. Należy pamiętać, że po hartowaniu szkła nie można ciąć, dlatego wszelkie otwory (np. na gniazdka) trzeba wykonać wcześniej. Również bardzo odporne szkło zbrojone kosztuje około 45 zł/m2 i można z niego wykonać też np. szafki z przesuwanymi drzwiczkami. Szkło typu float, za które zapłacimy około 80 zł/m2 doskonale nadaje się do przykrycia fototapety. Do najchętniej i najczęściej wykorzystywanych w kuchni należą lakierowane na kolorowo szklane tafle, w cenie 130 zł/m2. Dostępne są również szklane panele z grafiką robioną na zamówienie, za które trzeba zapłacić około 400 – 800 zł/m2. Na rynku zaczynają pojawiać się również dodatkowe rozwiązania takie jak szkło z zainstalowanymi świecącymi diodami oraz szkło antybakteryjne. Sposób montażu szkła w kuchni to: klej, śruby lub specjalne szyny.

Szkło w kuchni – wady i zalety

Do zalet szklanej powierzchni nad blatem kuchennym trzeba zaliczyć przede wszystkim optyczne powiększenie wnętrza dzięki połyskowi, przez co idealnie nadaje się do małej kuchni. Ponadto daje duże możliwości dekoratorskie, za szklaną taflą można umieścić np. rodzinne zdjęcia, fototapetę lub ciekawe fragmenty starych książek kucharskich. Nada to wnętrzu niepowtarzalny klimat. Minusy w użytkowaniu szkła na ścianie wynikają przede wszystkim z trudności z utrzymaniem szklanej powierzchni w czystości (szczególnie w okolicy zlewozmywaka i kuchenki). Aby temu zapobiec można pokryć szklaną taflę specjalną siatką lub folią polipropylenową.