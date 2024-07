Szablony na ścianę to nieszablonowy sposób na artystyczny motyw we wnętrzu domu. Naklejki są łatwe w użytkowaniu. Jedyne, co trzeba zrobić, to dobrze dobrać jej wzór do wnętrza, które będzie ozdabiała.

Szablony na ścianę - szablony z tworzywa, foliowe szablony samoprzylepne

Szablony malarskie to arkusze tworzywa z wyciętym wzorem przeznaczone do wypełnienia farbą. Szablon można odwzorować zarówno prawo- jak i lewostronnie wystarczy przymocować go do ściany wybraną stroną. Szeroka gama wzorów i możliwość samodzielnego zaprojektowania motywu to jedne z wielu zalet zdobienia ścian za pomocą szablonów malarskich. Nie trzeba mieć zdolności artystycznych, żeby ciekawie ozdobić własne ściany. Na rynku dostępne są szablony z PCV, szablony wielokrotnego użytku oraz szablony samoprzylepne. Te ostatnie są szczególnie polecane przy wzorach skomplikowanych, zawierających dużo szczegółów, ponieważ eliminują przesunięcia, zachlapania i rozmazania. Dzięki łatwości użytkowania możemy samodzielnie odświeżyć szablonowym wzorem każdą przestrzeń w mieszkaniu. Jeden motyw można dublować w różnych pomieszczeniach – wyjątek stanowią szablony samoprzylepne, których można użyć tylko raz. Bardzo duże wzory często składają się z kilku szablonów, co ułatwia ich precyzyjne odbicie na ścianie. Ceny szablonów są uzależnione przede wszystkim od ich wielkości i oscylują w granicach: 12 – 80 zł za sztukę.

Szablony na ścianę - akcesoria do szablonów: farby, gąbki i pędzle

Do odbicia szablonu na ścianie potrzebne są :

farba w wybranym kolorze – najlepiej artystyczna farba akrylowa o konsystencji pasty (około 9 zł za tubkę 100 ml) lub farba w sztyfcie (około 23 zł za sztukę) – są bardzo wydajne;

papierowa tacka do farby akrylowej;

gąbka do nakładania farby akrylowej;

pędzel szablonowy – do nakładania suchych farb w sztyfcie;

rozpuszczalnik – w przypadku używania farb w sztyfcie;

rękawiczki ochronne;

folia malarska – na wszelki wypadek;

taśma malarska – papierowa (ok. 4zł za sztukę) lub klej tymczasowy w sprayu (około 40-60 zł za puszkę) – w przypadku szablonów bez warstwy samoprzylepnej.

Odbijanie szablonu nie jest pracochłonne. Przed przystąpieniem do malowania przetrzyj ścianę ściereczką. Zakupiony szablon zawiera instrukcję obsługi, w której opisane jest dokładnie, co należy wykonać.

Naklejki samoprzylepne na ścianę – naklejki z folii i naklejki welurowe

Naklejki są mniej czasochłonne od szablonów. Naklejki z folii można myć i doskonale nadają się do pomieszczeń, takich jak łazienka czy kuchnia ponieważ są wodoodporne. Matowe wykończenie naklejki oraz jej minimalna grubość dają efekt podobny do namalowanego wzoru. Naklejki welurowe są przyjemne w dotyku i najczęściej przedstawiają wzory takie jak ornamenty, zwierzęta, rośliny czy kwiaty. Naklejki welurowe są mniej wytrzymałe niż naklejki foliowe. Umieszczenie naklejki na ścianie polega na usunięciu folii podkładowej, naklejeniu motywu na powierzchnię i przetarciu ściereczką w celu wyrównania powierzchni i usunięcia ewentualnych bąbelków powietrza. Przyklejać możemy je do różnych powierzchni: drewnianej, metalowej, szklanej, gipsowej, ceramicznej a nawet z lekką fakturą. Dostępne są również naklejki z motywami z bajek, zwierzętami, kwiatami, napisami itp. Naklejki te cieszą się dużą popularnością szczególnie w aranżacji wnętrz pokojów dziecięcych.