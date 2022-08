"Hotel Paradise": Marietta w stylowej, błyszczącej spódnicy z Sinsay. Kupiła ją za 19 zł! 

Marietta Witkowska z 2. edycji "Hotelu Paradise" upolowała w Sinsay prawdziwą modową perełkę. Ta spódnica to największy must have Instagrama, a kosztuje grosze!

Marietta, która zasłynęła w 1. edycji randkowego show "Hotel Paradise" doskonale wie, jak się ubrać, nie tylko modnie i stylowo, ale także za przysłowiowe grosze. Zwyciężczyni premierowej polskiej edycji popularnego rajskiego hotelu właśnie została istną "królową promocji". Podczas zakupowego szaleństwa udało jej się dorwać stylową spódnicę na wyprzedaży, która świetnie podkreśla figurę.

"Hotel Paradise": Marietta w modnej spódnicy z Sinsay

Fani "Hotelu Paradise" uwielbiają styl Luizy z 3. edycji show, która systematycznie dzieli się swoimi zdobyczami za sprawą Instagrama. Ostatnio Luiza z "Hotelu Paradise 4" zaprezentowała się w genialnym kapeluszu na lato. Wówczas fani pognali do Sinsay, aby nabyć taki sam. Następnie Luiza z "Hotelu Paradise" pokazała się w obłędnej wieczorowej kreacji. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że ulubienica fanów z 3. edycji show ma modową konkurentkę, którą jest Marietta Witkowska. Fani "Hotelu Paradise" zapamiętali ją z 1. edycji programu - nie tylko jako zwyciężczynię, ale także jako szczerą i bezkompromisową osobę. Nie da się także ukryć, że celebrytka od zawsze dużą wagę przywiązywała do swojego wyglądu. Brunetka nie ukrywa, że moda jest bliska jej sercu. Tym razem bohaterka show udała się na wakacyjne zakupy w poszukiwaniu idealnej, jeansowej spódniczki. Co prawda nie udało się jej kupić, Marietta z "Hotelu Paradise" znalazła jednak coś znacznie lepszego:

- Dobra, z jeansowych nic się nie udało znaleźć, są bardzo krótkie. Ale jest taka fajna świecąca, różowa, fajna, wakacyjna. Wezmę ją sobie. I kosztuje 20 złotych - relacjonowała zachwycona na swoim Instagramie

Instagram @marietta_witkowska

Okazuje się, że spódnica dostępna jest w sieci sklepów Sinsay. Marietta z "Hotelu Paradise" zdecydowała się na średniej długości, prostą spódnicę w ołówkowym stylu. Pomimo swojej prostoty spódnica zwraca uwagę przez ozdobne marszczenie, zlokalizowane w okolicy brzucha - takie rozwiązanie pozwoli na ukrycie wszelkich kompleksów i mankamentów, a ponadto wygląda bardzo stylowo.

Co najważniejsze jednak, spódnica wykonana jest z niezwykle elastycznego materiału, który subtelnie opina biodra i podkreśla kobiece kształty. Dodatek metalizowanej nitki z kolei sprawia, że spódnica wygląda naprawdę ciekawie i klasycznie. Charakteru dodaje jej subtelne rozcięcie, które odsłania nogę. Taki nabytek dostaniemy w Sinsay na wyprzedaży - koszt spódnicy to zaledwie 19,99 złotych!

Materiały prasowe

Spódnica, na którą zdecydowała się Marietta z "Hotelu Paradise" dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych - intensywnym różowym i seledynowym. Spódnica typu midi sprawdzi się w wielu wariantach. Marietta Witkowska postanowiła połączyć ją z klasycznym, bawełnianym, dopasowanym białym topem. My podpowiadamy natomiast, że w towarzystwie masywnych, modnych białych sneakersów stworzy miejski look, natomiast dopasowana do sandałków na słupku nada kobiecości i lekkości. Taki typ spódnicy będzie idealny zarówno na co dzień do pracy, jak i na wieczorową randkę czy wyjście z w gronie przyjaciół. Zapewni Ci nie tylko wygodę, ale także modny wygląd - doskonale wie o tym Marietta z "Hotelu Paradise".

