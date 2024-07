Salon w każdym domu jest miejscem wspólnym, w którym spędza czas cała rodzina. Z tego powodu ważne jest, by każdy z członków rodziny czuł się w nim komfortowo. Dobór koloru ścian w salonie powinien więc być uzależniony od upodobań lokatorów. Jeśli trudno dojść w tej kwestii do porozumienia, lepiej postawić na uniwersalne wnętrza i kierować się podstawowymi zasadami.

Kolory pastelowe w salonie

Salon, w którym chcemy czuć się bezpiecznie i spokojnie, powinien mieć monochromatyczne ściany, czyli pomalowane na jeden kolor. Kolory ścian w salonie zawsze będą dobrze wyglądały w odcieniach pastelowych, ale efektowna jest również paleta inspirowana kolorami natury w ciepłych odcieniach, czyli jasne róże, delikatne szarości, odcienie żółtego, beże i écru. Popularnym rozwiązaniem jest pomalowanie trzech ścian na dość neutralny kolor, a czwartej na zdecydowany odcień, który stanowi element dekoracyjny. Zamiast intensywnego koloru można na jednej ścianie zastosować ozdobną tapetę.



Jeśli zależy ci na tym, by w salonie można było przede wszystkim się zrelaksować i odetchnąć, postaw na błękity. Według koloroterapii kolor niebieski pomaga się wyciszyć, zregenerować, uspokoić. Łagodzi nerwice, bezsenność, pobudza układ nerwowy do odnowy. Jasne błękity doskonale nadają się dla osób, które czują się wyczerpane fizycznie i psychicznie. Do niebieskiego wystroju, który chciałabyś trochę ożywić – dodaj paletę coraz modniejszego stylu marynarskiego. Opiera się on na odcieniach szarości, kości słoniowej, błękitach, granatach i czerwieniach. Czerwone ściany w salonie działają pobudzająco, nie są wskazane dla osób zestresowanych, ale za to pasują idealnie dla ospałych flegmatyków. Odcienie pomarańczu nastawiają pozytywnie i zwiększają motywację. Ale uwaga – mogą też pobudzać apetyt! Jeśli więc masz problem z podjadaniem, może lepiej zostaw ten kolor na jadalnię. Ciemne barwy, czerń, szarości sprawiają, że salon wygląda tajemniczo. Mimo że efekt wizualny jest interesujący, należy pamiętać, że takie barwy nie są wskazane dla osób, które często bywają przygnębione lub cierpią na depresję.

Przy podejmowaniu decyzji odnośnie koloru ścian, należy kierować się także samym kształtem pomieszczenia. Ogólną zasadą jest stosowanie jasnych barw w niewielkich pokojach, ponieważ ciemne dodatkowo optycznie je pomniejszają. Na ciemniejsze kolory ścian możesz sobie pozwolić, gdy salon jest naprawdę duży i dobrze oświetlony.

Jak dobrać meble i dodatki do salonu?

Przy doborze mebli i dodatków do salonu nie zawsze sprawdza się zasada konsekwencji, czyli jasne dodatki do jasnych ścian. Wręcz przeciwnie – aby przełamać monotonię i uatrakcyjnić wnętrze, warto wybrać inną paletę dodatków. Jeśli na przykład ściany są w ciepłych pastelowych kolorach, dodatki mogą być w chłodniejszych barwach. Na tle jasnych ścian będą się świetnie prezentowały meble w kontrastowych kolorach, czyli czarne lub w ciemnych odcieniach brązów.

Kolor podłogi w salonie

Ciemne podłogi świetnie wyglądają na dużych powierzchniach i pasują właściwie do każdego koloru ścian. Jedynie czysta biel ścian może być za bardzo kontrastująca – lepiej będzie wyglądał beż i écru. Ponieważ ciemna podłoga sama w sobie przykuwa uwagę, można postawić także na intensywniejsze kolory ścian. Jasne podłogi, podobnie jak jasne ściany, optycznie powiększają pomieszczenie. Dodatkowo sprawiają wrażenie naturalności i prostoty. Nie narzucają się i są doskonałym tłem dla reszty aranżacji.