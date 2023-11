Albert z "Love Island" dość krytycznie podsumował wszystkie uczestniczki "Wyspy miłości", które w zaskakujący sposób wykorzystują swoją popularność i czasem przedstawiają wydarzenia, tak, aby przyciągały większą uwagę w mediach społecznościowych. Co na to Sofi? W końcu zarzuty odnosiły się również do niej...

Sofi z “Love Island” w rozmowie z reporterem Party.pl poruszyła temat Alberta i jego zarzutów wobec innych uczestniczek. Co sądzi na ten temat? Albert zarzucił jej, że oceniła ich relację już na koniec jako udawaną...

Ja doszłam do wniosku, że była udawana, ale to jakby ze strony Alberta. W momencie, kiedy mówisz komuś takie rzeczy: ojej, nie czułem się z nikim na wyspie tak..., a potem jest taki bang i zakańczamy tutaj akcję między nami. (...) Natomiast, jeśli chodzi o jakieś odniesienie się do mnie czy do reszty dziewczyn, że robimy z siebie celebrytki, no halo! Nie tak dawno, jak dwa dni temu też chyba gdzieś na ściance latał

powiedziała wprost Sofi.