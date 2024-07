Sprzedaż rzeczy używanych jest sprzedażą prywatną, a więc zwolnioną z podatku dochodowego, jeśli sprzedawany przedmiot był naszą własnością przez co najmniej 6 miesięcy. Jeśli na handlu rzeczami używanymi, np. na allegro, chcemy zarobić – musimy założyć działalność gospodarczą.

Reklama

Sprzedaż rzeczy używanych na allegro: sprzedaż prywatna

Sprzedając na allegro rzeczy używane, które nie są nam już potrzebne, a które posiadaliśmy przez 6 miesięcy (liczone od końca miesiąca, w którym rzecz kupiliśmy) – dokonujemy tzw. sprzedaży prywatnej. Oznacza to, że taka sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeśli okazjonalnie sprzedajemy należące do nas przedmioty w okresie krótszym niż 6 miesięcy od ich nabycia, to musimy odprowadzić podatek dochodowy, chyba, że na transakcji nic nie zarobiliśmy. Okazjonalna sprzedaż przedmiotów nie stanowi jeszcze działalności gospodarczej.

Sprzedaż rzeczy używanych na allegro: działalność gospodarcza

Jeśli sprzedaż rzeczy używanych jest naszym sposobem na zarobkowanie – np. poprzez kupowanie w second handach używanych ubrań i późniejszą ich odsprzedaż z zyskiem, to trzeba liczyć się z koniecznością założenia działalności gospodarczej. Każda bowiem działalność zarobkowa prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, a więc z zamiarem osiągania zysku, jest działalnością gospodarczą.

Prowadzenie działalności wiąże się z koniecznością rejestracji, a niespełnienie tego obowiązku rodzi konsekwencje prawne – możemy otrzymać karę w postaci grzywny, ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności. Jednak aby kara ta była aż tak poważna, musielibyśmy prowadzić działalność na naprawdę dużą skalę.

Zobacz także

Reklama

Działalność gospodarcza to także konieczność rozliczania podatku dochodowego. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą odprowadzać zaliczkę na poczet podatku dochodowego. Mają również obowiązek rozliczania podatku VAT od sprzedaży.