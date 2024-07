Aby pozbyć się obwisłych pośladków, należy włączyć do diety dużo warzyw i zjadać owoce ze skórką. Regularna aktywność fizyczna: ćwiczenia i spacery również pozytywnie wpłyną na wygląd pośladków.

Kształt pośladków wynika nie tylko z budowy ciała. Ogromny wpływ na wygląd tej części ciała ma styl życia. Sposobów na obwisłe pośladki jest wiele, jednak kluczowym czynnikiem jest ruch.

Zdrowa dieta a wygląd pośladków

Warto pamiętać, aby jeść regularnie. W diecie ważne są warzywa i węglowodany nieprzetworzone (np. pieczywo pełnoziarniste). Zawierają one błonnik regulujący przemianę materii i pomagający pozbyć się resztek niestrawionego pokarmu. Dobrze jest też sięgnąć po produkty wspomagające pracę wątroby i oczyszczające organizm, np. buraki.

Ćwiczenia na obwisłe pośladki

Pośladek składa się z trzech mięśni: wielkiego, średniego i małego. Ich włókna są ułożone w różnych kierunkach. Dlatego też trening tylnej części ciała powinien angażować do pracy wszystkie mięśnie pośladkowe. Zapewnią to wykroki, wypady i przysiady – najlepiej z obciążeniem. Przydatne też będą ćwiczenia na stepperze. Sprawdzi się jazda na rolkach. Ćwiczyć mięśnie pośladkowe można w każdej sytuacji, napinając i rozluźniając je.

Pośladki dosyć łatwo i szybko jest wzmocnić, a co za tym idzie, poprawić ich kształt. Najlepszy zestaw ćwiczeń na tę część ciała obejmuje trening siłowy, jak i aerobowy. Powinno się wzmacniać mięśnie, co zapewni użycie ciężarków czy innego typu obciążenia. Spalanie tkanki tłuszczowej będzie sprawne, kiedy do zestawu ćwiczeń włączymy aeroby.

Tutaj obejrzysz przykłady skutecznych ćwiczeń na pośladki:

Bardzo dobrym sposobem na obwisłe pośladki jest marsz, najlepiej długi i energiczny. Jak mówi trenerka fitness Lucy Wyndham, podczas spaceru w odpowiednim tempie pracują wszystkie mięśnie pośladków i tylnej części ud.

Prosty i dostępny dla każdego sposób na jędrniejszą pupę to wchodzenie po schodach. Wchodząc, należy napinać pośladki i stawiać zdecydowane kroki. Można zastosować też wchodzenie zmiennym tempem: raz szybko, raz wolno.

Zgrabne pośladki zapewni też pływanie, głównie kraulem i żabką, a także regularny taniec.

Kremy i masaże na obwisłe pośladki

Po każdej kąpieli dobrze jest wykonać 15-20 minutowy masaż rękawicą bądź przyrządem z wypustkami, przeznaczonym do masażu. Masaż pośladków warto wykonywać również w ciągu dnia. Można to robić za pomocą rollera.

Przed masażem wykonywanym między codziennymi czynnościami można użyć kremu. Na rynku jest dostępnych wiele preparatów, zawierających substancje wpływające na ujędrnienie ciała. Są to kofeina, l-karnityna, wyciąg z głogu, guarana czy bluszcz. Dzięki zawartości kofeiny, kwasy tłuszczowe rozkładają się. Poprawia to krążenie krwi i wpływa na przyspieszenie odpływu limfy z tkanki tłuszczowej.

Natomiast masaż polepsza ukrwienie skóry, dzięki któremu składniki kremów szybciej się wchłaniają. Tego typu zabieg nie tylko ujędrni skórę, ale też pozwoli zmniejszyć cellulit.

Zabiegi na jędrne pośladki

Niecierpliwi bądź potrzebujący szybkiego efektu powinni sięgnąć po medycynę estetyczną. Dostępne zabiegi na ujędrnianie pośladków to np.:

elektrostymulacja mięśni – działanie prądu o słabym natężeniu, stymulujące mięsnie do skurczów;

– działanie prądu o słabym natężeniu, stymulujące mięsnie do skurczów; fala radiowa – rozgrzewanie prądem o niskim napięciu komórek tłuszczowych i skóry. Powoduje roztopienie tłuszczu i wpuszczenie go do obiegu limfatycznego oraz napięcie włókien kolagenowych w skórze, dzięki czemu skóra zmniejsza rozmiar, staje się sprężysta i elastyczna;

– rozgrzewanie prądem o niskim napięciu komórek tłuszczowych i skóry. Powoduje roztopienie tłuszczu i wpuszczenie go do obiegu limfatycznego oraz napięcie włókien kolagenowych w skórze, dzięki czemu skóra zmniejsza rozmiar, staje się sprężysta i elastyczna; drenaż limfatyczny – polegający na usprawnieniu krążenia limfy za pomocą masażu lub przeznaczonego do tego celu narzędzia;

liposukcja – odsysanie tłuszczu z wybranej partii ciała, w tym przypadku pośladków;

– odsysanie tłuszczu z wybranej partii ciała, w tym przypadku pośladków; chirurgiczny lifting pośladków.