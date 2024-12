Rok 2024 dobiega końca, co skłania wiele gwiazd do podsumowań. Dla niektórych z nich były to naprawdę wyjątkowo emocjonujące miesiące, które przyniosły jednak nie tylko pozytywne chwile. Wiele celebrytek zostało mamami, mnóstwo również twarzy show-biznesu stanęło na ślubnym kobiercu. Dla innych 2024 był rokiem zakończenia relacji. Tak w rozmowie z nami komentowały rozstania.

Oto, jak gwiazdy komentowały rozstania w 2024 roku

Wraz z końcem starego roku i początkiem nowego, wiele osób podsumowuje to, co się wydarzyło i robi listę postanowień na kolejne 12 miesięcy. Niektóre gwiazdy mają nad czym rozmyślać, bo 2025 rok może być dla nich nowym początkiem. W ostatnich miesiącach mediami wstrząsnęło kilka rozstań celebrytów i celebrytek, choć najwięcej mówiło się o Dodzie i Darku Pachucie, Agnieszce Kaczorowskiej i Maćku Peli czy Julii Żugaj i Sheo. Jak w rozmowie z nami te i inne gwiazdy komentowały głośne rozpady związków?

Doda chociażby wyznała w jednej z rozmów z naszą reporterką, że świadomie zaczęła chronić życie prywatne i nie zamierza już komentować swoich rozstań, nawet jeśli będzie przez swoich ex publicznie zaczepiana, tak jak to było w przypadku Pachuta. Pochyliła się natomiast nad rozstaniem Kaczorowskiej i Peli, zauważając, że publiczne pranie brudów, jeśli w związku pojawiły się dzieci, jest dla nich krzywdzące.

To jest tragedia! (...) Na szczęście ja nie mam ani dzieci z żadnym z moich ex, też nie każdy związek mnie zaprowadził pod ołtarz, dzięki Bogu. Więc po prostu kończy się sytuacja, każdy otrzepuje się i idzie dalej i już. Z biegiem lat i z biegiem doświadczeń, a zwłaszcza jak się ma właśnie dzieci, raczej powinno się to zachowywać dla siebie. Ja już sobie nie wyobrażam brać udziału w takich dramach

Do rozstania aktorki i tancerki odniosła się również w rozmowie z naszym reporterem Agnieszka Kotońska, która brała wraz z nią udział w "Królowej przetrwania". Co wyznała?

Ja nie wnikam w jej życie prywatne. Jeśli taką podjęła decyzję, to jest po prostu jej sprawa

Paulina Smaszcz natomiast miała okazję raz jeszcze nawiązać do rozpadu własnego małżeństwa. Jak podkreśliła, rozwód co prawda odbył się kilka lat temu, a ona już dawno się z nim pogodziła, ale jest jedna rzecz, której nie zamierza odpuścić.

Przecież to ja podjęłam decyzję o rozwodzie, więc jestem z tym pogodzona. Natomiast nie jest tajemnicą, że jest ponad 4 lata po rozwodzie, a ja nadal walczę o swoje pieniądze z 23-letniego związku i tego nie odpuszczę - ani dla siebie, ani dla moich synów

W rozmowie z nami chociażby jeszcze Marianna Schreiber wspomniała o rozpadzie związku Julii Żugaj, a Agnieszka Kaczorowska miała okazję skomentować własną sytuację. Co nam powiedziały? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

