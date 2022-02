"Hotel Paradise 4": Launo zdradza: "powiększyłam sobie pośladki". Pokazała efekty

Launo z 4. edycji "Hotelu Paradise" znów jest na ustach wszystkich. Uznawana za jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek miłosnego show TVN7 po operacji plastycznej niemal całego ciała, teraz dumnie prezentuje nowe krągłości w skąpym bikini. Niestety, wśród licznych ochów i achów nie zabrakło także gorzkich słów krytyki. Znana z ciętego języka charyzmatyczna miłośniczka piercingu i tatuaży odpowiedziała. Czyżby przy okazji chciała dopiec byłej koleżance z programu? Zobaczcie, co napisała! "Hotel Paradise 4": Launo chwali się "nowym" ciałem w skąpym bikini Choć od wielkiego finału "Hotelu Paradise" minął już ponad tydzień, emocje związane z produkcją nie opadły, a wręcz przeciwnie! Fani miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki z wypiekami na twarzach śledzą dalsze losy swoich ulubieńców. To właśnie z mediów społecznościowych byłych mieszkańców luksusowej willi na Zanzibarze dowiedzieliśmy się, że Miłosz i Wiktoria rozstali się . Również związek Sary i Przemka nie przetrwał próby czasu . Co ciekawe, swoją relację, rozpoczętą na rajskim Zanzibarze, kontynuują Nana i Łukasz oraz Kejti i Łuki , którzy pomimo iż w programie nie pałali do siebie uczuciem, to po zakończeniu show stworzyli udany związek. Po zakończeniu "Hotelu Paradise" miłość znalazła również Launo ! Choć dziewczyna przez długi czas ukrywała wizerunek swojego ukochanego, to przy okazji najnowszego wyjazdu z przyjaciółmi z programu, do zasypanego śniegiem Zakopanego, postanowiła pokazać światu twarz swojego chłopaka . Launo, jej partner, a także Sara, Przemek i Kasia w towarzystwie znajomych spędzają teraz beztroskie chwile, ciesząc się urokami Tatr. Byli uczestnicy randkowego hitu Telewizyjnej Siódemki chętnie nagrywają zabawne...