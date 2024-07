Przygotowanie słomianych ozdób wymaga cierpliwości, ale przede wszystkim doświadczenia. Mimo, że jest to dość skomplikowana i czasochłonna czynność, efekt jest warty zachodu. Ze słomy można wyczarować zarówno choinkę, stroik czy też zawieszki na świąteczne drzewko. Takie ozdoby są dobrym rozwiązaniem na udekorowanie stroika, bo są lekkie i nie obciążają jego konstrukcji.

Reklama

Jak wykonać świąteczne ozdoby ze słomy?

Do przygotowania słomianych ozdób zwykle potrzeba dwóch produktów: słomy i sznureczka. Kolor sznureczka powinien pasować pasował do reszty wiszących obok ozdób. Kształt wytwarzanej ozdoby zależy wyłącznie od woli, chęci i umiejętności wykonującego. Można stworzyć np. aniołka, renifera, gwiazdkę albo kokardkę. Możliwości jest co niemiara. Sznureczek jest potrzebny do tego, aby utrzymać w całości powstałe ozdoby.

Aniołek ze słomy: krok po kroku

Do przygotowania aniołka potrzeba około trzydziestu słomek, sznurek i nożyczki. Na początku trzeba przygotować korpus aniołka. Trzeba więc wziąć kilkanaście słomek, następnie zgiąć je w połowie i związać sznurkiem 2 cm poniżej zgięcia słomek, tworząc główkę.

Kiedy korpus jest gotowy, można robić rączki i skrzydła. Aby zrobić rączki, można upleść warkocz z trzech słomek, związać końce sznurkiem i przymocować rączki do korpusu.

Zobacz także

Skrzydełka należy zrobić z około dziesięciu krótkich słomek, które należy związać w połowie. Powstanie kokardka, która będzie skrzydełkami aniołka. Na koniec należy je przymocować za pomocą przygotowanego sznurka.

Aby można było powiesić aniołka na choince, można zrobić pętelkę i zaczepić ją o skrzydełka.