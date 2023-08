W czwartkowe popołudnie 17 sierpnia Sandra Kubicka wybrała się na jesienną ramówkę Telewizji Polskiej. Tym razem wydarzenie odbyło się na świeżym powietrzu, w pięknej scenerii warszawskich Łazienek Królewskich. W związku z tym modelka postawiła na stylizację idealną na panujący upał. Jak wyglądała?

Sandra Kubicka na ramówce TVP

Wydawało się, że Sandra Kubicka jest bardziej związana ze stacją TVN, jednak wszystko zmieniło się po tym, jak zaczęła spotykać się z jurorem "The Voice of Poland", czyli gitarzystą zespołu Afromental, Baronem. W zeszłym sezonie modelka została bowiem prowadzącą reality show na TVP VOD, pt. "Love me or leave me. Kochaj albo rzuć", w którym osiem par przed ślubem, sprawdzało czy ich związki są dobrze dobrane i gotowe na wspólne życie. Teraz okazało się, że od jesieni jej program wchodzi na antenę TVP Kobieta i będzie emitowany w piątki o 21:15. Z tego powodu 28-latka pojawiła się na ramówce Telewizji Polskiej i oczarowała stylizacją.

Jacek Kurnikowski/AKPA

Sandra Kubicka ubrała się stosownie do okazji, a także swojego wieku. Wybrała elegancki komplet z kremowego, wyszywanego w kwiaty materiału. Set składał się z krótkiej marynarki, która odsłoniła brzuch modelki, a także zawadiackiej mini w stylu lat 2000. z licznymi zakładkami. Do tego założyła klasyczne jasne szpilki, a także metaliczny naszyjnik. Look uzupełniła makijażem delikatnie podkreślającym jej urodę.

Jak Wam się podoba jej stylizacja?

Jacek Kurnikowski/AKPA