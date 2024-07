Sorbinian potasu jest dodawany do produktów spożywczych, a także do leków i kosmetyków. Przedłuża trwałość produktów. Sorbinian potasu to konserwant o oznaczeniu E202, przeciwdziała rozwojowi drożdży i pleśni w jedzeniu.

Maksymalne spożycie tej soli na dzień to 25 mg na 1 kg masy.

Zastosowanie sorbinianu potasu

Sorbinian potasu jest używany jako konserwant. To sól potasowa kwasu sorbinowego, która przedłuża czas przydatności potraw do spożycia. Ma postać białego lub żółtawego, krystalicznego proszku. Co ciekawe, naturalnie występuje w owocach jarzębiny.

Sorbinian potasu znajduje się w wielu przetworzonych produktach, m.in.:

pieczywie,

dżemach,

bezalkoholowych napojach,

margarynie,

galaretkach,

olejach,

polewach,

nadzieniach do makaronów,

przetworach warzywnych i owocowych,

wyrobach czekoladowych i cukierniczych.

Oprócz tego sorbinian jest stosowany do wędzenia lub suszenia ryb. Nakłada się go na powierzchnię cytrusów oraz suszonych owoców. Jest dodawany do mięs, które są poddane obróbce cieplnej. Znajduje się również w cydrze, winach, serach i jogurtach.

Sorbinian jest też wykorzystywany do konserwacji maści, leków, a także szamponów, płynów do higieny intymnej i kremów.

Sorbinian potasu - jak wyeliminować go z diety?

Sorbinian potasu jest używany tak powszechnie, że ciężko jest całkowicie wyeliminować go z diety. Ten dodatek jest tak chętnie używany w branży spożywczej, ponieważ nie ma charakterystycznego smaku. Dzięki temu może być dodawany do wszelakich produktów i nie wpływa na odczucia smakowe.

Sorbinian potasu – czy jest szkodliwy?

Objawy niepożądane pojawiające się po spożyciu produktów z dodatkiem sorbinianu potasu nie pojawiają się zbyt często. Ten konserwant był określany jako jeden z bezpieczniejszych. Ostatnio jednak pojawiają się raporty i badania, które wykazują, że sole kwasu sorbinowego mogą powodować nawet raka.

Sorbinian potasu może też wywołać objawy alergii, astmy, podrażnienia bądź zapalenie skóry, a także powodować swędzenie w okolicach ust, oczu i gardła. Skutkiem przyjęcia zbyt dużej ilości tego składnika może być ból brzucha i katar. Przekroczenie dopuszczalnej ilość sorbinianu potasu może skutkować pojawieniem się hiperkalemii, czyli stanu przekroczenia dopuszczalnej dawki potasu w organizmie.