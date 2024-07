Sok z jeżyn jest polecany szczególnie kobietom w ciąży, ze względu na zawartość kwasu foliowego i żelaza. Wspomaga również barierę obronną organizmu dzięki obecności antyoksydantów.

Reklama

Zarówno owoce, jak i liście jeżyn wykazują działanie lecznicze. Z owoców można przyrządzać soki, nalewki, wina, konfitury i syropy. Liście wspomagają organizm w postaci herbat, naparów oraz odwarów.

Właściwości lecznicze owoców i liści

Jeżyny są bardzo dietetycznymi owocami. 100 g zawiera nieco ponad 80 kcal. Są bogate w witaminę C, A, E, K, PP i B6, tiaminę, kwas askorbinowy, ryboflawinę, wapń, kwas foliowy, sód, fosfor, żelazo oraz błonnik.

Zobacz także

Dzięki tak bogatej zawartości składników odżywczych jeżyny korzystnie wpływają na pracę:

układu pokarmowego - przeciwdziałając zaparciom i pobudzając trawienie,

układu krwionośnego – wspomagając leczenie anemii oraz rekonwalescencję i profilaktykę chorób serca, obniżając ciśnienie tętnicze i poziom złego cholesterolu we krwi,

układu moczowego – wspomagając leczenia stanów zapalnych pęcherza i dróg moczowych,

i dróg moczowych, układu immunologicznego – wzmacniając odporność oraz poprzez działanie antyoksydacyjne.

Ciepły sok z owoców jeżyn działa kojąco w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych i łagodzi chrypkę. Liście jeżyn stosowane są w ziołolecznictwie jako środek dezynfekujący (ze względu na wysoką zawartość garbników) np. przy bólu zębów oraz panaceum na trudno gojące się rany, odleżyny oraz zmiany skórne. Przygotowany z liści napar to doskonały środek na wzdęcia, zgagę i biegunkę.

Sok z jeżyn bez sokownika – przepis

Składniki na około 2 słoiki o pojemności 1000 ml:

2 kilogramy dojrzałych jeżyn,

0,5 kilograma cukru.

Czas przygotowania: 20 minut + 10dni oczekiwania + 60 minut pasteryzacji

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Przebierz jeżyny, odrzuć zepsute. Wypłucz owoce w zimnej wodzie i odcedź.

2. Na dno wyparzonego wcześniej dużego np. 5l słoja wysypuj cukier i układaj owoce - rób to warstwami, aż do wyczerpania składników, lekko ugniatając łyżką.

3. Zostaw minimum 2 cm przestrzeni pomiędzy owocami a pokrywką.

4. Zakręć mocno słoik i odstaw na 10 dni w nasłonecznione miejsce.

5. Po 10 dniach odcedź sok od owoców używając gazy lub durszlaka.

6. Przygotowany w ten sposób sok rozlej do słoików, zakręć i pasteryzuj w piekarniku nagrzanym do 130 stopni Celsjusza przez około 60 minut.

7. Wyłóż słoiki do góry dnem na ściereczkę – do ostygnięcia.

Przygotowany w ten sposób sok przechowuj w suchym i zacienionym miejscu – po otwarciu w lodówce.

Sok z jeżyn z sokownika – przepis

Składniki na około 12 słoiczków 330 ml:

5 kg jeżyn,

2 kg cukru.

Czas przygotowania: 20 minut + 30 minut produkcji soku + 20 minut pasteryzacji

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Przebierz jeżyny, odrzuć zepsute. Wypłucz owoce w zimnej wodzie i odcedź.

2. Wsyp jeżyny do górnej części sokownika. Do części dolnej wlej wodę. Ustaw maszynę na ogniu.

3. Do ściekającego wężykiem soku dodaj cukier i wymieszaj, aby się rozpuścił.

4. Przygotowany w ten sposób sok przelej do wyparzonych wcześniej i suchych słoików lub butelek.

5. Zapasteryzuj sok w piekarniku lub wstawiając butelki do dużego garnka z wrzącą wodą na około 20 minut. Pamiętaj, by woda sięgała maksymalnie do ¾ wysokości butelek lub słoików.

6. Ustaw słoiki do góry dnem na ściereczce do ostudzenia.

Reklama